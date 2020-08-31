Инсайдер сообщил точную дату следующей презентации PlayStation 5 – цены, линейка эксклюзивов, предзаказ и многое другое
Согласно недавним опросам, дела у игровой приставки Xbox Series X идут не очень. Маркетологи Microsoft явно кушают свой хлеб зря. Всё дело в рейтинге ожидания, а он составляет 75% против 25% в пользу PlayStation 5. Это не конечные данные, да и опросы проходили только в некоторых европейских странах, но уже сейчас ясно, что Sony имеет значительное преимущество. Большой вопрос, сможет ли японская корпорация этим воспользоваться, но пока кредит доверия к ней беспрецедентный.
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По мнению экспертов, одна из главных причин высокой популярности – эксклюзивы. PlayStation 5 на старте получит несколько мощных проектов: Spider-Man: Miles Morales и Horizon Forbidden West. Список можно продолжить, но в данном случае речь не об этом. Линейка игр Xbox Series X выглядит не так сильно, как у Sony. Например, эксклюзивная Halo Infinite отложена до 2021 года, а глава игрового отделения Microsoft Фил Спенсер неожиданно заявил, что не стремится продать больше приставок, чем конкуренты.
Подобные слова могут быть сказаны для усыпления бдительности Sony, ведь инсайдеры сообщают очень любопытное ценообразование. Так, лишённая привода Xbox Series S, может стоить 250-300 долларов, в то время как упрощённая PlayStation 5 Digital Edition оценена в 400 долларов. Мало того, инсайдеры утверждают, что Microsoft готовится к ценовой войне. Кстати, софтверный гигант легко переживёт потерю нескольких миллиардов долларов, в то время как для японцев это будет смертельный удар.
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И на сладкое самые важные новости. Инсайдеры утверждают, что 9 сентября состоится полноценная презентация PlayStation 5. Нам покажут консоль, игровой процесс, начнётся предзаказ и будут объявлены цены. Ожидается показ полноценного геймплея Ratchet & Clank, Gran Turismo 7, Demon's Souls, Godfall, Returnal и многих других. Нам также покажут коробку и саму приставку со всех сторон, расскажут о её ключевых характеристиках и многом другом. Важно понимать, что данные инсайдерские и могут не подтвердится.
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