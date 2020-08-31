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Согласно недавним опросам, дела у игровой приставки Xbox Series X идут не очень. Маркетологи Microsoft явно кушают свой хлеб зря. Всё дело в рейтинге ожидания, а он составляет 75% против 25% в пользу PlayStation 5. Это не конечные данные, да и опросы проходили только в некоторых европейских странах, но уже сейчас ясно, что Sony имеет значительное преимущество. Большой вопрос, сможет ли японская корпорация этим воспользоваться, но пока кредит доверия к ней беспрецедентный.

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По мнению экспертов, одна из главных причин высокой популярности – эксклюзивы. PlayStation 5 на старте получит несколько мощных проектов: Spider-Man: Miles Morales и Horizon Forbidden West. Список можно продолжить, но в данном случае речь не об этом. Линейка игр Xbox Series X выглядит не так сильно, как у Sony. Например, эксклюзивная Halo Infinite отложена до 2021 года, а глава игрового отделения Microsoft Фил Спенсер неожиданно заявил, что не стремится продать больше приставок, чем конкуренты.

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Подобные слова могут быть сказаны для усыпления бдительности Sony, ведь инсайдеры сообщают очень любопытное ценообразование. Так, лишённая привода Xbox Series S, может стоить 250-300 долларов, в то время как упрощённая PlayStation 5 Digital Edition оценена в 400 долларов. Мало того, инсайдеры утверждают, что Microsoft готовится к ценовой войне. Кстати, софтверный гигант легко переживёт потерю нескольких миллиардов долларов, в то время как для японцев это будет смертельный удар.

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И на сладкое самые важные новости. Инсайдеры утверждают, что 9 сентября состоится полноценная презентация PlayStation 5. Нам покажут консоль, игровой процесс, начнётся предзаказ и будут объявлены цены. Ожидается показ полноценного геймплея Ratchet & Clank, Gran Turismo 7, Demon's Souls, Godfall, Returnal и многих других. Нам также покажут коробку и саму приставку со всех сторон, расскажут о её ключевых характеристиках и многом другом. Важно понимать, что данные инсайдерские и могут не подтвердится.