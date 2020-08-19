Инсайдер опубликовал цены и точную дата начала продаж игровых приставок следующего поколения – PlayStation 5 на 200 долларов дороже Xbox Series S
Недавно мы имели возможность ознакомиться с некоторыми технологами, которые появятся в игровой приставке Xbox Series X. По большому счёту они сводятся к ИИ и шейдерам, похожих на существующие на персональных компьютерах уловки и DLSS 2.0 от NVIDIA. Спустя какое-то время появились технические характеристики младшей версии консоли от Microsoft – Xbox Series S. Приставка выглядит не очень, но предполагаемая цена внушает уверенность в её будущем успехе.
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Сегодня инсайдер поделился ценами на все четыре игровые приставки. Что любопытно, он утверждает, что информация получена из надёжных источников близких к крупным ритейлерам, что гарантирует её высокую правдоподобность. Здесь каждый может выбирать, верить ли очередному инсайду или запастись терпением и в тишине дождаться релиза. Все 4 консоли представлены ниже вместе с предполагаемыми ценами.
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Название
|
Цена
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Начало продаж
|
PlayStation 5
|
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499
|
13 ноября
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PlayStation 5 Digital Edition
|
399
|
13 ноября
|
Xbox Series X
|
499
|
5 ноября
|
Xbox Series S
|
299
|
5 ноября
Отметим, что цена указана в долларах и евро. Производители не делают различий, несмотря на разницу в курсе. Как видите, Microsoft идёт ва-банк. Если информация действительно окажется правдивой, то дела у японской корпорации плохи. Покупатель голосует рублём. Даже если на стороне цифровой версии PlayStation 5 эксклюзивы, большая часть геймеров будет выбирать именно исходя из цены, а разница в 100 долларов довольно существенна. Что до сроков выхода, то они выглядят странно. Неясно, зачем вначале выпускать недорогие версии, ведь обычно делается наоборот – в продажу поступают флагманские сверхдорогие продукты для энтузиастов.
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