Новая технология NVIDIA на базе продвинутого ИИ позволяет играм работать на стабильных 60fps в разрешении 4К на недорогой видеокарте GeForce RTX 2060 SUPER
Современные игры требуют очень мощного железа. Особенно туго приходится видеокартам. Ходить за примерам далеко и не нужно: новая Microsoft Flight Simulator оказалась настолько тяжёлой, что для её запуска в разрешении 1080р на максимальных настройках графики вам придётся покупать самую быструю GeForce RTX 2080 Ti. Хотя, и она не способна вытянуть проект выше чем на 51fps. Ходят слухи, что Crysis Remastered окажется самым продвинутым в графическом плане проектом в текущем поколении. Всё это грозит значительно усложнить жизнь геймеров, сделав разрешение 4К недоступным для большинства пользователей.
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Выход есть. NVIDIA уже давно работает над технологией DLSS 2.0. К сожалению, она поддерживается небольшим количеством проектов, но работа на этом направлении идёт. Суть технологии заключается в том, что изначально картинка рендерится с низким разрешением, а после, при помощи суперсэмплинга и продвинутого ИИ, масштабируется до необходимого пользователю разрешения.
Фактически это означает, что для видеокарты падение производительности при переходе от 1080р к 4К оказывается не критическим. В то же время без использования DLSS 2.0 при увеличении разрешения количество кадров в секунду может падать с комфортных 60fps+ до неиграбельных 25 и менее.
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Очередной игрой с поддержкой DLSS 2.0 стало продолжение популярной серии F1 2020. Результаты представлены выше. Как видите, даже на видеокарте GeForce RTX 2060 SUPER в разрешении 4К можно получит 55 кадров в секунду. Информация представлена NVIDIA. Сколько fps в данной игре было без активации DLSS 2.0, неизвестно.
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