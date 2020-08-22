Обновлённая версия легендарной Crysis может принести самую продвинутую графику в текущем поколении – трассировка лучей, 8К-текстуры и многое другое, с чем не справится ни одна видеокарта
Уже 18 сентября состоится релиз долгожданного ремастера одной из наиболее знаковых игр современности – Crysis. Путь к геймерам был омрачён шероховатостями с графикой, когда выяснилось, что текстуры оригинального Кризиса 2007 года выглядят лучше, чем то, что показали разработчики в первом трейлере. Судя по всему, ребята из Crytek осознали, что игроки требуют иного подхода и ушли делать работу над ошибками. Что ждёт нас в новом Crysis Remastered, давайте разбираться.
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Когда в далёком 2007 году вышла первая игра во вселенной Кризис, не было ни одной видеокарты, которая бы могла тянуть её в разрешении 1080р на максимальных настройках графики при 60 fps. Игра положила на лопатки самые дорогие сборки за десятки тысяч долларов, став настоящим феноменом. Ни до, ни после неё никто ничего подобного не делал. К слову, несколько дней назад вышла Microsoft Flight Simulator, которая попыталась отнять лавры самой тяжёлой игры всех времён и народов у знаменитой Crysis, но, если все основания полагать, что это не на долго.
Есть мнение, что Crytek готовит очередной удар по нашим видеокартам. Студия планирует нас снова удивить. Игру мы уже многократно прошли. Чем ещё можно поразить требовательных геймеров, если ни самой лучшей графикой и самым тяжёлым движком текущего поколения? Игра действительно должна стать революционной. Так, она окажется первым и, возможно, единственным проектом с трассировкой лучей на игровых приставках текущего поколения. Этого удалось добиться благодаря новому движку Crytek CRYENGINE.
Кроме того, уже заявлена поддержка текстур с разрешением до 8К, HDR, продвинутого сглаживания, и многих других невероятных технологий, о которых 90% разработчиков даже не слышали. Crytek не стремится выдавать все секреты заранее. Информация появляется дозировано. Что же, если вдруг наши видеокарты окажутся бессильны перед новой игрой, уже скоро в продажу поступит следующее поколение NVIDIA GeForce. Самое время обновлять компьютер.
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