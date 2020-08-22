Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обновлённая версия легендарной Crysis может принести самую продвинутую графику в текущем поколении – трассировка лучей, 8К-текстуры и многое другое, с чем не справится ни одна видеокарта

[ ] для раздела Блоги
4
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже 18 сентября состоится релиз долгожданного ремастера одной из наиболее знаковых игр современности – Crysis. Путь к геймерам был омрачён шероховатостями с графикой, когда выяснилось, что текстуры оригинального Кризиса 2007 года выглядят лучше, чем то, что показали разработчики в первом трейлере. Судя по всему, ребята из Crytek осознали, что игроки требуют иного подхода и ушли делать работу над ошибками. Что ждёт нас в новом Crysis Remastered, давайте разбираться.

реклама

Когда в далёком 2007 году вышла первая игра во вселенной Кризис, не было ни одной видеокарты, которая бы могла тянуть её в разрешении 1080р на максимальных настройках графики при 60 fps. Игра положила на лопатки самые дорогие сборки за десятки тысяч долларов, став настоящим феноменом. Ни до, ни после неё никто ничего подобного не делал. К слову, несколько дней назад вышла Microsoft Flight Simulator, которая попыталась отнять лавры самой тяжёлой игры всех времён и народов у знаменитой Crysis, но, если все основания полагать, что это не на долго.

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
10900K - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Есть мнение, что Crytek готовит очередной удар по нашим видеокартам. Студия планирует нас снова удивить. Игру мы уже многократно прошли. Чем ещё можно поразить требовательных геймеров, если ни самой лучшей графикой и самым тяжёлым движком текущего поколения? Игра действительно должна стать революционной. Так, она окажется первым и, возможно, единственным проектом с трассировкой лучей на игровых приставках текущего поколения. Этого удалось добиться благодаря новому движку Crytek CRYENGINE. 


Кроме того, уже заявлена поддержка текстур с разрешением до 8К, HDR, продвинутого сглаживания, и многих других невероятных технологий, о которых 90% разработчиков даже не слышали. Crytek не стремится выдавать все секреты заранее. Информация появляется дозировано. Что же, если вдруг наши видеокарты окажутся бессильны перед новой игрой, уже скоро в продажу поступит следующее поколение NVIDIA GeForce. Самое время обновлять компьютер. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
21
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
24
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
36
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
30

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Более 44 смартфонов Xiaomi уже получили последнюю версию MIUI 12 в России, Китае и во всём мире – полный список телефонов и даты выхода в РФ
8
Легендарная The Elder Scrolls V: Skyrim уже никогда не будет прежней – трассировка лучей полностью меняет игровой опыт, улучшая графику и визуальную составляющую культовой игры
15
Официальный список из 57 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 на операционной системе Android 11
6
Российская цена Redmi Note 9 Pro снизилась на 10 000 рублей – 64 Мп камера, NFC, игровой процессор и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой по самой низкой цене с начала продаж
6
Samsung Galaxy S10 сильно подешевел – Exynos 9820, защита IP68, экран 3K Dynamic AMOLED и тройная камера по низкой цене
6
Новая версия EMUI 10 стала доступна для 5 смартфонов Huawei и Honor 2018 года
6
MIUI 12 вышла 33 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO 2018-2020 годов
7
Xiaomi отказалась обновлять 5 флагманов 2018 года до Android 11 на MIUI 12 – полный список из 14 смартфонов, которые не получат новую операционную систему
11
Новая Microsoft Flight Simulator оказалась неиграбельна – GeForce RTX 2080 Super – 29 fps в тестировании Guru3d
59
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
52
GeForce GTX 1080 – лучшая видеокарта для World of Tanks, или бодрый старичок для нетребовательных геймеров в тестировании GECID
42
Легендарный 4-ядерный Core i5-2500K против нового 6-ядерного Core i5-10600K – выясняем, на что способен старый процессор в новых играх в тестировании Benchmark
78
Температура памяти на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30 достигает 98 градусов
38
Huawei выпустила мощный и недорогой MateBook 13 2020 с новым процессором Ryzen 7 с ценой от 666 долларов
5
APU Ryzen 5000 Cezanne от AMD будут иметь восемь ядер Zen 3 на каждый CCX
3
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
68
Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином
55
6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»
22
Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi A2, Pocophone F1 и ещё 15 смартфонов 2017-2018 годов – Xiaomi назвала модели, которые не получат Android 11
1
Новые подробности шутера Atomic Heart про альтернативный СССР
6

Популярные статьи

5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
135
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
18
Разгон бюджетной оперативной памяти AMD Radeon R7 Performance Series на чипсете AMD A320
18
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
24
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
21
Feng-Shui PC Design Awards 2020 – итоги конкурса в области дизайна компьютерных комплектующих
20
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
+

Сейчас обсуждают

VRoman
16:59
И теперь готовы вернуться на НВидиа в первый день выхода!
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
id_1
16:57
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
Christinachadzynski
16:57
А мин мин ФПС был 25..
Легендарный 4-ядерный Core i5-2500K против нового 6-ядерного Core i5-10600K – выясняем, на что способен старый процессор в новых играх в тестировании Benchmark
Christinachadzynski
16:55
Это с П4-то?
Легендарный 4-ядерный Core i5-2500K против нового 6-ядерного Core i5-10600K – выясняем, на что способен старый процессор в новых играх в тестировании Benchmark
ego0550
16:55
Какая проекция? Они лежат на одной плоскости в нескольких сантиметрах друг от друга. У 3080 и слот больше и крепежная рамка.
Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином
Anastasiya Avdunicheva
16:47
Про физику ничего не сказали.
Обновлённая версия легендарной Crysis может принести самую продвинутую графику в текущем поколении – трассировка лучей, 8К-текстуры и многое другое, с чем не справится ни одна видеокарта
Игорь Ииии
16:47
Скорее всего через контроллер ide-sata. дешманская хрень, но все равно даже в таком виде быстрее харда,особенно при случайном чтении.
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
CroManIvo
16:46
Новый бенчмарк на года вперед
Обновлённая версия легендарной Crysis может принести самую продвинутую графику в текущем поколении – трассировка лучей, 8К-текстуры и многое другое, с чем не справится ни одна видеокарта
MriS
16:46
Проще на b550 немного денег докинуть, там лимиты PPT, EDC, TDC выше будут, линий pcie больше и биос более функциональный. BCLK 108 и хилые лимиты к негативным последствиям могут привести.. Стабильная ...
Поддержка разгона процессоров обнаружена на бюджетных материнских платах AMD A520
ProGaMeEXT
16:43
Это не вставки а часть кожуха , и никуда они не исчезнут. Через открытую часть радиатора с лицевой стороны карты выброс нагретого воздуха происходит . Там даже направление ребер разное под лицевую и ...
Флагманская игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 предстала на фотографиях — новинка имеет гигантские размеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем