Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Microsoft Flight Simulator ждали миллионы геймеров. На самом деле перед нами уникальная игра, конкурентов у которой просто нет. Масштабы проработки мира способны поразить скрупулёзностью и вниманием к деталям. Программисты сделай всё, чтобы вам не только хотелось купить себе данную игру, но и после этого задуматься о покупке дополнительных аксессуаров. Также они не забыли о производителях нового железа, ведь реальные требования у Microsoft Flight Simulator превзошли все самые пессимистичные прогнозы.

реклама

Сегодня мы изучим тестирование от экспертов портала Guru3d. Ребята сделали всё, чтобы наши читатели могли заранее проанализировать свою систему, поняв, какая её часть нуждается в апгрейде. Если вы по какой-либо причине полагаете, что вас это не касается, спешим вас заверить – сейчас нет ни одной видеокарты, которая бы вообще подходила для данной игры. Но это слишком условное описание происходящего. Результаты тестов представлены ниже.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Как видите, ни одна видеокарта не вытягивает Microsoft Flight Simulator в разрешении 1080р на максимальных настройках графики. Так, GeForce RTX 2080 Ti остановилась на отметке 51 fps, а Radeon RX 5700 ХТ не вытягивает больше 44 кадров в секунду. Всё очень плохо у GeForce GTX 1060, которая считается самой массовой видеокартой среди геймеров. Она не способна разогнаться выше 25 fps.

реклама

реклама

Всё становится ещё хуже, если вы вдруг решите запустить игру на 2К мониторе. GeForce RTX 2070 Super – 40 fps. Пожалуй, ни одна игра ещё так сильно не опускала золотую мечту миллионов геймеров. О менее производительных играх и говорить не стоит. Там всё просто печально. И уже совсем смешные цифры выдают флагманы в разрешении 4К. Оцените, GeForce RTX 2080 Super, которая недоступна 99% процентам геймеров, смогла обеспечить в игре стабильные 29 кадров в секунду. Что же, либо Microsoft в кратчайшие сроки выпустит новый патч, исправляющий текущее положение, либо начнутся массовые возвраты уже купленных цифровых версий. Ниже можно изучить рекомендованные системные требования. Как видите, они явно не соответствуют реальности.

реклама



