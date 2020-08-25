Стартовала большая распродажа серии The Witcher – Ведьмак: Расширенное издание стоит всего 30 рублей – скидки в Gog до 84%
Кажется, уже не осталось тех, кто бы не познакомился с легендарной РПГ – The Witcher 3: Wild Hunt. О подвигах Геральта было сказано настолько много, что добавить чего-то нового просто невозможно. Игра не только обросла огромным фанатским сообществом, но и поражает количеством энтузиастов, создающих невероятные модификации. Среди наиболее впечатляющих можно выделить интегрированную трассировку лучей, а также улучшенные текстуры, позволяющие наполнить игровой мир новыми красками.
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Несмотря на то, что игра вышла более пяти лет назад, у неё стабильные продажи. Они не так велики, как в момент выхода одноимённого сериала с Генри Кавиллом, но позволяют студии не только оставаться на плаву, но и вкладывать немалые деньги в создание новой игровой вселенной – Cyberpunk 2077. Прямо сейчас в цифровом магазине Gog проходит масштабная распродажа серии игр про Геральта. Большие скидки достались не только третьей части, но и дополнениям.
Кроме того, можно купить первые две игры с невероятной выгодой. Например, Ведьмак: Расширенное издание оценён в 30 рублей. Вторая часть серии: Убийцы королей оценена в 69 рублей, а Ведьмак 3: Дикая Охота в версии «игра года», включающей все дополнения, обойдётся вам всего в 449 рублей.
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Скидки очень большие и доходят до 84%. Если кто-то планировал добавить себе в коллекцию старого доброго Ведьмака, то сейчас самое время. Кстати, цифровой магазин Gog уникален ещё и тем, что позволяет объединить ваши игры с других площадок, получив в одном месте доступ ко всей библиотеке.
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