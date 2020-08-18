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Инсайдер обнародовал технические характеристики бюджетной игровой приставки следующего поколения Xbox Series S – 4 TFLOP и цена от 200 долларов

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О скором выходе приставок следующего поколения не знают только марсиане и лунатики. Всё прогрессивное сообщество консольщиков ждёт появления сверхмощных и сверхпроизводительных игровых комбайнов. Кажется, что судьба приставки от Sony предрешена. Миллионы потенциальных покупателей уже давно припрятали 500 долларов и готовы купить её как только она появится в свободном доступе. А вот продукция Microsoft вызывает беспокойства. 

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Уже подтверждён выход двух приставок, одна из которых получит максимальную производительность, а соответственно и цену, а другая сниженные тактовые частоты и будет стоить крайне дёшево. Как сообщают источники, удешевлению будут подвержены почти все узлы приставки. Больше подробностей смотрите на изображении ниже. 

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По словам инсайдера, итоговая производительность новой приставки окажется достаточной для запуска всех современных игр в разрешении 1080р. Подобные утверждения вызывают вопросы, ведь это всего 4 TFLOP, что в 3 раза меньше, чем получит старшая модель Xbox Series Х. Здесь стоит уточнить, что архитектура игровых приставок отличается от таковой на ПК, что внушает некоторую надежду. Это и облегчённая ОС, и новые технологии и многое другое. 

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Что де цены, то инсайдер предполагает, что первое время Microsoft начнёт продавать консоль себе в убыток. Ранее озвучивалась стоимость от 200 до 250 долларов. Вполне возможно, что для конкуренции с Playstation 5 софтверному гиганту придётся пойти на существенное субсидирование бизнеса игровых приставок. 

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