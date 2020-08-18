Инсайдер обнародовал технические характеристики бюджетной игровой приставки следующего поколения Xbox Series S – 4 TFLOP и цена от 200 долларов
О скором выходе приставок следующего поколения не знают только марсиане и лунатики. Всё прогрессивное сообщество консольщиков ждёт появления сверхмощных и сверхпроизводительных игровых комбайнов. Кажется, что судьба приставки от Sony предрешена. Миллионы потенциальных покупателей уже давно припрятали 500 долларов и готовы купить её как только она появится в свободном доступе. А вот продукция Microsoft вызывает беспокойства.
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Уже подтверждён выход двух приставок, одна из которых получит максимальную производительность, а соответственно и цену, а другая сниженные тактовые частоты и будет стоить крайне дёшево. Как сообщают источники, удешевлению будут подвержены почти все узлы приставки. Больше подробностей смотрите на изображении ниже.
По словам инсайдера, итоговая производительность новой приставки окажется достаточной для запуска всех современных игр в разрешении 1080р. Подобные утверждения вызывают вопросы, ведь это всего 4 TFLOP, что в 3 раза меньше, чем получит старшая модель Xbox Series Х. Здесь стоит уточнить, что архитектура игровых приставок отличается от таковой на ПК, что внушает некоторую надежду. Это и облегчённая ОС, и новые технологии и многое другое.
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Что де цены, то инсайдер предполагает, что первое время Microsoft начнёт продавать консоль себе в убыток. Ранее озвучивалась стоимость от 200 до 250 долларов. Вполне возможно, что для конкуренции с Playstation 5 софтверному гиганту придётся пойти на существенное субсидирование бизнеса игровых приставок.
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