Новые технологии Microsoft увеличат производительность Xbox Series X в 10 раз при трассировке лучей и повысят fps в играх на 30%
Уже завтра состоится конференция Hot Chips, в рамках которой представители Microsoft расскажут о технологиях и архитектуре игровой приставки следующего поколения – Xbox Series X много любопытных подробностей. Несмотря на то, что презентация только завтра, софтверный гигант опубликовал слайды уже сегодня. Эксперты воспользовались такой отличной возможностью, изучив, чем порадует своих владельцев новая консоль.
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Первое, что стоит знать – при активации трассировки лучей приставка сможет обеспечить ускорение от 3 до 10 раз. Ясно, что добиться подобных результатов без жертв просто невозможно. Или возможно? Специально для новой консоли Microsoft приготовила несколько технологий, основанных на машинном обучении, а попросту на ИИ, принцип работы которого во многом схож с DLSS 2.0 от NVIDIA.
По словам Microsoft, инженеры подошли к размещению ИИ на кристалле очень расчётливо. Так, он занимает незначительное место, обеспечивая низкую стоимость и высокую эффективность. Ещё одна уловка заключается в использовании шейдинга с переменной скоростью (VRS). Это специальный API, позволяющий разработчикам самостоятельно снижать скорость затенения там, где это менее всего заметно геймеру и не влияет на восприятие игры. В данном случае подобная методика способна обеспечить прирост fps в играх от 10 до 30%.
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Узнать больше подробностей можно будет завтра. Пока же новые технологии выглядят впечатляюще. Будем надеяться, что Sony не останется в долгу, оснастив свою консоль не менее продвинутым ИИ и технологиями, ускоряющими игровой процесс таким образом, чтобы это как можно меньше влияло на визуальную составляющую.
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