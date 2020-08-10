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Игровые приставки следующего поколения выйдут в ноябре 2020 года. На данном этапе мы знаем почти всё о новых технологиях и их теоретической производительности. Нерешённым остаётся только вопрос цены. Ранее мы уже видели несколько утечек, согласно которым PlayStation 5 будет стоить около 500 долларов. Точно такая же ситуация и с Xbox Series Х, которая будет прямым конкурентом, предлагая аналогичный ценник.

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Некоторые инсайдеры утверждают, что Microsoft может выбрать путь субсидирования, дабы пошатнуть позиции Sony. Специально для этого готовится сверхбюджетная Xbox Series S, фигурировавшая под названием «Lockhart». Что же, судя по последним утечкам, данная консоль не только готовится к выходу, но и уже засветилась в коробочном варианте.

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Самым главным преимуществом подобной игровой приставки называется её низкая цена. В последних утечках она зафиксирована на уровне 250 долларов, но некоторые инсайдеры утверждают, что она может стоить и 200 долларов. Судя по всему, она будет менее производительной, чем старшая версия. Вполне возможно, что Microsoft планирует её предлагать, как идеальное решение для игр в разрешении 1080р.

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Отметим, что подобных телевизоров всё ещё большинство. Именно поэтому такое решение выглядит логично и правильно. Значительная часть покупателей ещё долго не сможет раскрыть потенциал своей приставки только потому, что телевизор не поддерживает ни 2К, ни 4К. Предположительно, Microsoft расскажет больше деталей о консолях нового поколения в конце августа на онлайн-конференции. Там же будет анонсирована бюджетная Lockhart». На изображениях можно оценить новый контроллер, который якобы уже попал в руки неизвестному блогеру.