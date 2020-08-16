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В настоящее время идёт активная фаза рассылки обновления EMUI 10.1 на десятки смартфонов HUAWEI. Практически все они получают прошивку в Китае, в то время как в остальных регионах пользователям приходится довольствоваться устаревшей версией EMUI 10, которая, кстати, до сих пор вышла не на все популярные телефоны. Одним словом, ситуация не очень весёлая, особенно учитывая тот факт, что стабильные прошивки в свободном доступе лежат в интернете.

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Что странно, они имеют русский язык и без проблем устанавливаются на смартфоны. Несмотря на доступность файлов с обновлениями большая часть наших читателей предпочитает дождаться рассылки по воздуху. Что же, сегодня у нас есть официальный план выхода обновления от китайской компании, согласно которому те или иные аппараты получили и еще будут получать новую прошивку.

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Россия

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Ниже на изображениях можно увидеть, что в Западной Европе обновления выходят не только быстрее, но и на большее количество девайсов. Что до России, то некоторые пользователи отмечают отсутствие прошивки на смартфоны, выход обновления на которые запланирован на июль. По этому поводу можно только посоветовать им подождать. Часто при рассылке, обновления идут волнами. Скорее всего некоторые телефоны получают доступ к рассылке раньше, а другие позже. В любом случае до конца августа все указанные в списке аппараты получат свою EMUI 10.1.

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Западная Европа

Северо-Востояная Европа