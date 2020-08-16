Графика в новой модификации S.T.A.L.K.E.R выглядит лучше, чем в большинстве игр 2020 года – реалистичные тени, освещения, 4К-текстуры и продвинутая механика оружия
Не так давно мы вам уже рассказывали о том, как идёт работа над новой модификацией культовой игры Тени Чернобыля. Весь прогресс можно изучить на Ютуб-канале модера под ником Ivan Sorce. Он не только решил сделать всеми любимый S.T.A.L.K.E.R современным, но и поставить его на продвинутый движок Unreal Engine 4. В ходе изучения переписки автора модификации с подписчиками стало ясно, что ждать выхода проекта в ближайшие месяцы не стоит. Это не значит, что процесс не движется. Просто разработчик делает всё в одиночку.
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Посмотреть на работу модера можно на его канале. Сегодня же мы вместе с вами окунёмся в его последнее видео, которое демонстрирует незамысловатую механику поведения оружия в тот момент, когда игрок приближается к стене. Так, вместо того чтобы проваливаться в текстуры, пушка обычно поднимается. В данном случае можно сказать, что это уже излишества, поскольку и без этого можно прекрасно играть. Вполне возможно, что это так, вот только вместе с новой механикой в кадр попали сами текстуры стены.
Стоит признаться, что на фоне всех предыдущих видео, они выглядят внушительно. Текстуры поражает воображение неподготовленного геймера, ведь в большинстве игр мы видим голую стену, на которой в лучшем случае будет несколько переходов между цветами. Здесь же мы видим огромный прогресс. Если присмотреться, то и земля под ногами выглядит неплохо.
Будем надеяться, что Ivan Sorce и дальше будет радовать нас своей работой. Напомним, что ранее он обещал нас удивить масштабными визуальными эффектами с трассировкой лучей и другими технологиями, которые присущи последней версии Unreal Engine 4. Судя по последним видео, модификация будет выглядеть лучше, чем большинство игр 2020 года.
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