Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Не так давно мы вам уже рассказывали о том, как идёт работа над новой модификацией культовой игры Тени Чернобыля. Весь прогресс можно изучить на Ютуб-канале модера под ником Ivan Sorce. Он не только решил сделать всеми любимый S.T.A.L.K.E.R современным, но и поставить его на продвинутый движок Unreal Engine 4. В ходе изучения переписки автора модификации с подписчиками стало ясно, что ждать выхода проекта в ближайшие месяцы не стоит. Это не значит, что процесс не движется. Просто разработчик делает всё в одиночку.

реклама

Посмотреть на работу модера можно на его канале. Сегодня же мы вместе с вами окунёмся в его последнее видео, которое демонстрирует незамысловатую механику поведения оружия в тот момент, когда игрок приближается к стене. Так, вместо того чтобы проваливаться в текстуры, пушка обычно поднимается. В данном случае можно сказать, что это уже излишества, поскольку и без этого можно прекрасно играть. Вполне возможно, что это так, вот только вместе с новой механикой в кадр попали сами текстуры стены.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Стоит признаться, что на фоне всех предыдущих видео, они выглядят внушительно. Текстуры поражает воображение неподготовленного геймера, ведь в большинстве игр мы видим голую стену, на которой в лучшем случае будет несколько переходов между цветами. Здесь же мы видим огромный прогресс. Если присмотреться, то и земля под ногами выглядит неплохо.



Будем надеяться, что Ivan Sorce и дальше будет радовать нас своей работой. Напомним, что ранее он обещал нас удивить масштабными визуальными эффектами с трассировкой лучей и другими технологиями, которые присущи последней версии Unreal Engine 4. Судя по последним видео, модификация будет выглядеть лучше, чем большинство игр 2020 года.