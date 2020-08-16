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Redmi Note 9 сильно подешевел – цена на популярный смартфон от Xiaomi упала на российском и зарубежных рынках

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Смартфоны Xiaomi имеют свою нишу на многих рынках по всему миру. Где-то она меньше, в других странах – больше. Всё зависит от региона и ценовой политики. Назвать отечественный рынок выгодным с точки зрения покупки смартфонов Xiaomi, нельзя. На старте продаж стоимость многих аппаратов чуть ли не в два раза превышает их рекомендованную цену, начиная дешеветь только после выхода следующего поколения, либо после появления других телефонов в той же ценовой нише. 

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В попытке сэкономить несколько тысяч можно обратиться на Aliexpress, где распродажи случаются гораздо чаще, чем где бы то ни было. Если внимательно изучить ценники на последнее поколение популярной линейки Redmi Note, то окажется, что весьма привлекательная модель Redmi Note 9 за последнее время резко подешевела. С чем это связано, неясно, ведь о выходе десятой серии вестей пока не было. 

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Точно такая же ситуация наблюдается в России, где только за последнее время девайс просел на 5 тысяч рублей. Будем надеяться, что тенденция продолжится, и мы сможем всё чаще рассчитывать на неплохие цены от Xiaomi не дожидаясь пока данный смартфон станет никому не нужен и его как залежалый товар не попытаются продать по сниженной цене.

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Напомним, сильным сторонами нового Redmi Note 9 являются: производительный современный процессор, ёмкая батарея на 5000 мАч, пластиковая панель, повышающая вероятность выживания гаджета в случае падения, а также достаточное для любых задач количество оперативной памяти и накопителя. 

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