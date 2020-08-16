Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Знаменитым Танчикам исполнилось 10 лет. В честь этого события прошла большая амнистия, в рамках которой в игру вернули тысячи злостных нарушителей. Подробнее почитать об этом спорном решении можно в нашем материале. Чуть позднее вышло праздничное обновление с польскими танками и новой системой бонов, которая оказалась полезной далеко не всем. Но, ничего не поделать, разработчики онлайн-игр не спрашивают нашего мнения. Хотя, иногда они делают нам довольно приятные подарки.

реклама

Прямо сейчас проходит крайне интересная акция. Поучаствовать в ней может каждый. Если вы впервые в игре, нужно создать аккаунт, после чего вам достанется подарок в виде премиального Т2 Light Tank, 7 дней премиум-аккаунта и 400 тысяч серебра. Не так уж и много, но лучше, чем ничего. Особенно порадует наличие премиума, который обеспечит лёгкий старт. Премиальный танк не даст вам заработать бешеных денег, но точно развлечёт за счёт неплохого соотношения между ТТХ и уровнем боёв, в который вас будут бросать.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

реклама

Не менее интересный подарочек ждёт бывалых геймеров. В честь десятилетия вам подарят 7 дней премиума и три уникальные боевые задачи. Выполнение первой позволит заработать 100 000 серебра, вторая обеспечит вас 10 000 свободного опыта, а третья принесёт новый слот для танка в ангаре. Назвать подарки уж очень щедрыми, нельзя. Здесь нужно учитывать, что подарок может получить любой, кто перейдёт на страницу акции. Дерзайте, может быть через десять лет каждому выдадут по танку 10-го уровня с личной командой танкисток.