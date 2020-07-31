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Блокировка аккаунтов в World of Tanks всегда была спорной. Есть пункты, за которые лишать игрока доступа к его ангару в корне неправильно. Например, продажа аккаунта. За 10 лет Wargaming так и не смогла определиться с простым вопросом: кому принадлежит аккаунт: геймеру или разработчику, а также: кому принадлежат танки в ангаре: геймеру или разработчику. Если они находятся в полной собственности того, кто тратит на своё увлечение годы и десятки и даже сотни тысяч рублей, почему он не может это продать в любой удобной для него форме?

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К сожалению, вопросов больше чем ответов. Но не это главное. Танчикам 10 лет. В связи с этим многие из тех, кто получил перманент до 25 марта 2020 года, в праве рассчитывать на амнистию. Разработчики подошли к вопросу разблокировки избирательно. Например, ботоводы и любители запрещённых модификаций останутся за бортом танковых баталий. Так же, как и те, кто каким-либо образом нарушил действующее законодательство или строил планы по обогащению за счёт других игроков или администрации.

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А вот матершинникам, флудерам и любителям стрелять в спину своим повезло больше. Их грехи будут забыты. Повезло также тем, кто пытался неудачно продать аккаунт. Доступ к нему вернут, хотя и здесь есть ограничения. В любом случае продать аккаунт точно не удастся, теперь эти ребята в чёрном списке и следить за ними будут куда больше, чем за обычными танкистами.

Всех, кто имеет подобные нарушения, вернут в игру уже 3 августа. Надеемся они осознали свою вину и больше не будут нарушать правила. С каждым пунктом можно поспорить. Особенно негативный отклик сообщества может вызвать возврат тимкиллеров. Их традиционно недолюбливают.