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В знаменитые Танчики играют как старые бойцы, которые провели десятки тысяч битв, так и начинающие, несмело пробующие себя в роли хозяина собственного ангара. Стоит отметить, что главная тенденция последних лет многопользовательских онлайн-играх такова, что геймеров всячески принуждают к покупке тех или иных ценностей. Премиальные машины, свободный опыт и многие другие приятные мелочи заставляют миллионы танкистов расставаться со своими кровными. С одной стороны – это нормально, если геймер делает это потому, что хочет дополнительных бонусов. Но плохо, если это приходится делать от безысходности.

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Есть такой класс танкистов, которые заходят в World of Tanks несколько раз в неделю. Они играют в своё удовольствие, без премиального аккаунта и всех остальных платных услуг. Ясно, что маркетологи не спят ночами, придумывая, как сделать так, чтобы эти ребята хотя бы оплатили премиум, а в идеале – купили по одному золотому танчику. Кажется, способ найден.

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Вчера в World of Tanks вышло новое обновление за номером 1.10. Оно принесло новые польские танки и много всяких мелких незаметных деталей. Править баланс – это любимое дело разработчиков. Что любопытно, если новшество, о котором упоминаются лишь вскользь, не указывая, как было ранее. Так, ещё недавно одну из игровых валют – боны можно было получить за различные достижения на низкоуровневых танках. Сейчас же их выдают исключительно на технике 10-го уровня. Мало того, в неделю нельзя на одном танке заработать больше 100 единиц.



Как знают бывалые танкисты, игра на 10 уровне практически никогда не бывает в плюс. Если кто-то задастся целью зарабатывать боны, то ему придётся купить премиум, а лучше золотой танк, ведь на чём-то нужно фармить серебро. Вполне возможно, что старую систему вернут, либо подкорректируют новую, но неприятный осадочек у бывалых геймеров уже остался, и он явно не первый.