В ближайшие несколько лет PlayStation 4 не будет взломана – названа настоящая причина отсутствия рабочего эксплойта для самой популярной игровой приставки
С момента выхода игровой приставки PlayStation 4 прошло 7 лет. Несмотря на такой значительный срок, до сих пор не создан рабочий эмулятор, способный запускать актуальные игры без ограничений. Несколько лет назад в прошивке уже была обнаружена дыра, позволившая запускать ограниченное количество игр, но с того времени никаких подвижек не было. Совсем недавно появилась надежда, но, как выяснилось, хакер, нашедший уязвимость продал информацию о ней Sony. Несмотря на это многие задаются простым вопросом: неужели в консоли всё так надёжно, что её никто не может взломать. Что же, похоже у нас есть ответ на этот вопрос.
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Уже скоро в продажу поступит PlayStation 5, а старушка PlayStation 4 не взломана. Многим это кажется странным, но только не тем, кто внимательно изучает документацию на сайте Hackerone, которая относится к выплатам японской компании тем, кто находит дыры в приставке. Итак, выплаты хакерам идут за обнаружение уязвимостей, на основе которых можно сделать эксплойт по двум категориям: дыры в PlayStation Network и в самой PlayStation 4. Награды выплачиваются исходя из потенциальной опасности проблемы, от критической до самой низкой степени угрозы. Небезызвестный Энди Нгуен получил 10 000 долларов. Это значит, что на основе найденной им дыры можно было создать рабочий эксплойт.
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Но и это далеко не всё. Так, общее количество выплат по двум категориям составило почти 300 000 долларов. Что любопытно, только за последние три месяца подобных выплат произведено на 122 тысячи. Получается, что реальных дыр было множество, просто хакерам выгоднее продать их Sony, а не выкладывать в свободный доступ. Времена Робина Гуда бесследно канули в лету. Бесстрашные корсары больше не вернутся, а значит приставка будет взломана только в том случае, если её защита перестанет быть для японской компании приоритетом, что случится очень нескоро.
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