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В марте один из борцов за свободную приставку PlayStation 4 – @theflow0 сообщил, что нашёл обходной способ, позволяющий сделать на его основе джейлбрейк. Говоря простым языком, была найдена уязвимость, при обнародовании которой энтузиасты могли бы взломать приставку. Это бы позволило запускать сотни популярных проектов бесплатно. Кажется, отличная возможность окончательно упущена.

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В противостоянии между Sony и сообществом хакеров-одиночек победили деньги. Совсем недавно японская компания значительно увеличила выплаты за нахождение в коде приставки дыр, позволяющих создать джейлбрейк. Спустя какое-то время тот же энтузиаст неожиданно заявил, что он поторопился. Уязвимость оказалась не такой серьёзной, а он сам пока ничего не может предложить сообществу. При этом он не стал комментировать свои же слова о доступе к ядру и другие технические подробности.

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Что же, недавно на сайте Hackerone появилась информация о выплате человеку с ником theflow0 и именем Энди Нгуен суммы в 10 000 долларов за найденную в игровой приставке PlayStation 4 уязвимость. Кто-то с надеждой говорит, что это могут быть разные люди. Реалисты лишь тяжело вздыхают, понимая, что взлома для игровой приставки не будет никогда. Никто не захочет подвергаться судебному преследованию, гонениям и фактически не получить ни гроша за свою работу, если лишь за техническое писание дыры в коде, Sony платит немалую сумму. Возможно, герои ещё остались, но они либо ещё не родились, либо не умеют взламывать консоль PlayStation 4.

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P.S. Хакера под ником @theflow0 также зовут Энди Нгуен. Совпадение?