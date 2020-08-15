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Ужа давно известно, что лучшее время для покупки желанного гаджета приходит с большими распродажами. Производители стремятся реализовать как можно большее количество устройств, зачастую снижая на них цену на 50 и больше процентов. К сожалению, подобные распродажи наступают не так часто, как хотелось бы обычным покупателям. Как правило, отхватить крутой гаджет по сниженной цене можно на Новый год, 11 ноября и перед первым сентября. Кстати, именно к последнему событию приурочена большая распродажа в официальном магазине HUAWEI в России.

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Скидки действительно огромные. Например, P smart подешевел на 50%. Новая цена на него составит 8 770 рублей против старой 12 770 рублей. На 6 тысяч просел Nova 5T, получивший продвинутый процессор Kirin 980 и блок камер с основным модулем и четырьмя объективами. На 8 тысяч подешевел P30 Pro, который до сих пор способен дать фору любому конкуренту на рынке как по камерам, так и по производительности.

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Среди флагманов замечены скидки на следующие смартфоны: P40 Pro, который потерял 13 000, а также на его стандартную модель без приставки «Pro», которую теперь можно купить за 37 тысяч рублей. Оба аппарата выпущены в 2020 году и сочетают мощь одного из самых быстрых процессоров на рынке – Kirin 990 5G с уникальной 50 Мп камерой, обладающей продвинутым ИИ и запасом прочности на несколько лет вперёд.

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На самом деле это далеко не все скидки. Видимо ребята из HUAWEI решили порадовать российских школьников современными смартфонами по сниженным ценам. Распродажа стартует во вторник – 18 августа и продлится всего три дня. Ссылка на распродажу.

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