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Выбираем недорогой производительный процессор для современных игр под руководством экспертов GECID – Ryzen 3 3300X против Core i3-10100

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Некоторые наши читатели обладают энциклопедическими знаниями о компьютерном железе. Они готовы дискутировать на эти животрепещущие темы часами, доказывая преимущество одного процессора над другим. Однако далеко не все могут похвастать столь глубокими познаниями на эту тему. Можно даже сказать, что далеко не всем эти знания нужны. Компьютер покупается на несколько лет по принципу «взял и забыл». В этом случае обычному пользователю просто незачем вникать во все тонкости. 

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Здесь кроется ещё одна проблема. Так, придя в магазин, покупатель полагается на экспертов, которые там работают. Вот только мало того, что эксперты сами могут ни в чём не разбираться, так ещё и норовят подсунуть технику подороже да такую, чтобы доставляла максимальный дискомфорт. Такой подход себя часто оправдывает, ведь куда прибежит покупатель за новой видеокартой или дополнительной планкой памятью, если у него на корпусе прилеплен гарантийный стикер? Как вы поняли, купить недорогой производительный процессор сложно. Понимая это, ребята с Ютуб-канала GECID решили протестировать несколько бюджетных чипов, выяснив, какой из них лучше всего использовать для построения производительной недорогой сборки.

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В тесте участвуют: AMD Ryzen 3 3300X, Ryzen 3 3100, Ryzen 5 3500 и Intel Core i3-10100. В качестве видеокарты выступала игровая GeForce RTX 2080 Ti. 16 Гб оперативной памяти работали на тактовой частоте 3600 МГц. 

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Что же, ожидаемо 4-ядерный 8-поточный Ryzen 3 3300X оказался фаворитом. В играх он идёт на равных с Core i3-10100, но превосходит его в синтетике. Не стоит забывать и об идеальных условиях теста. Для того чтобы на процессоре Intel ОЗУ заработала на тактовой частоте 3600 МГц, нужно купить дорогую материнскую плату, которая стоит чуть ли не в 2 раза дороже самого процессора. Что до процессора AMD, то ему подойдёт бюджетная В450, цена на которую снижается с каждым месяцем, не говоря уже о материнках на новом чипсетах А520, стоимость которых стартует с 60 евро. Выбор очевиден.


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