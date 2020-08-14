Через несколько дней стартует бесплатная раздача легендарной Quake III Arena
Совсем недавно завершился очередной QuakeCon. На этот раз он проходил в режиме онлайн. Это не значит что развлекательная программа была неинтересной. Скорее, всё было иначе. Привыкать нам к новому формату проведения выставок и презентаций или это временное явление, будет ясно, когда коронавирус перестанет уверенно шагать по планете. Пока же у нас есть отличная информация для любителей старого доброго Quake III Arena.
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Уже после окончания QuakeCon Bethesda на своём Твиттер-канале сообщила, что сумма пожертвований превысила 20 000 долларов. В знак признательности было принято решение сделать бесплатными две культовые игры: Quake II и Quake III. Первая уже раздаётся. Для этого нужно перейти на официальный сайт студии, войти в свой аккаунт и получить игру. Некоторые пользователи жалуются, что им пришлось воспользоваться специальным приложением, без которого игра отказывалась добавляться.
Раздача мегапопулярной Quake III Arena начнётся 17 августа. Здесь стоит отметить, что у многих она сохранилась на дисках, но напрочь отказывается работать на Windows 10. Что же, версия игры в раздаче лишена подобных проблем. Предполагается большой наплыв желающих. Именно поэтому лучше не ждать последних часов, ведь, как это часто бывает, о раздаче вспомнят тысячи геймеров и сайт упадёт. К слову, бесплатная Quake III будет доступна всего 72 часа.
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