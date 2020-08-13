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7 наиболее популярных смартфонов Xiaomi 2019-2020-х годов начали получать стабильную MIUI 12

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Как известно, первыми новые обновления для смартфонов Xiaomi получают китайские пользователи. Именно там проходит официальное бета-тестирование, после чего владельцы тех или иных аппаратов китайской компании в других регионах могут подключиться к тестированию и рассылке прошивки. Буквально вчера появились официальные сроки появления MIUI 12 на 4 смартфонах серий Redmi Note 7 и 8. Результаты нельзя назвать оптимистичными, ведь некоторые аппараты получат прошивку к середине сентября. Сегодня появились более точные данные.

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Как стало известно, Xiaomi не планирует пускать дело на самотёк, поскольку рассылка в некоторых регионах уже стартовала. Итак, в самое ближайшее время на новую MIUI 12 вправе рассчитывать 7 смартфонов. Как видите, китайская компания начала с наиболее популярных моделей. Так, Redmi Note 7 принесла в бюджетный сегмент 48 Мп камеру. Смартфон Redmi Note 8 Pro пользуется бешеной популярностью за счёт сочетания флагманского процессора и камеры на 64 Мп. Что до серии Redmi Note 9, то в рамках этих аппаратов состоялся переход на более производительную платформу, а также увеличилась до 5000 мАч ёмкость аккумулятора. 

  • Mi 10 
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 9
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По словам представителей Xiaomi, на следующей неделе начнётся рассылка прошивки для этих смартфонов в Индии. Уже на этой неделе обновление начали получать пользователи из Китая. Судя по всему, перед нами стабилка. Это значит, что уже к концу августа можно рассчитывать на выход глобалки во всём мире.

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