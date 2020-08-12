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NVIDIA нашла способ обойти видеокарту Big Navi по производительности – может быть использовано снижение тактовой частоты памяти и её программная блокировка

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В данный момент сложно сказать, удастся ли AMD выпустить действительно быструю видеокарту Big Navi. Ещё в начале года ходила слухи, что в недрах красной компании инженеры величают свой флагман не иначе как NVIDIA Killer. Звучит громко и даже устрашающе. Есть несколько утечек, в которых инсайдеры уверяют, что новый флагман – Radeon RX 6900 ХТ окажется на 40% быстрее GeForce RTX 3090. Другие уверяют, что ничего хорошего ждать не стоит, а новое поколение окажется пустышкой

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Как будет на самом деле, не знает даже NVIDIA. Вполне вероятно, что ребята пытались узнать реальный потенциал Big Navi, но информация столь засекречена, что они потерпели фиаско. Возможно, AMD специально перенесла анонс на вторую половину года, чтобы выпустить свои карты после NVIDIA. Всё это бессмысленные догадки. Сегодня стало известно, что Дженсен Хуанг придумал, как выкрутиться из столь сложного положения.

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А ситуация действительно щекотливая. Вдруг Big Navi окажется прорывом года? На этот счёт у NVIDIA в запасе есть секретная технология. Инсайдеры утверждают, что компания программно ограничит количество встроенной памяти, а также может понизить её тактовые частоты. Всё просто, если Radeon RX 6900 ХТ выстрелит – можно поднять тактовые частоты и разблокировать несколько лишних гигабайт памяти, либо просто выпустить новые карты с приставкой «Super» вообще ничего не меняя на чипе. Если же Большая Нави окажется в пределах допустимых ожиданий, то можно сделать вид, что ничего не произошло. Память останется заблокированной, а пользователи счастливы, получив свои 30% прироста производительности.

Понравится ли это покупателям новых видеокарт от NVIDIA, большой вопрос. Скорее нет. Но, когда нас кто-то спрашивал? 

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