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HUAWEI переживает не лучшие времена. Китайская компания лишена доступа к сервисам Google, американскому рынку и американским технологиям. Кроме того, всем крупным партнёрам запрещено продавать её новые процессоры. Мало того, теперь даже контрактные производители лишены возможности производить для HUAWEI те или иные полупроводниковые изделия. Уже в 2021 году один из наиболее крупных китайских производитель чипов – SMIC приступит к выпуску процессоров по 7-нм нормам.

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Ясно, что план США по полному разрушению бизнеса HUAWEI провалился. Мало того, компания растёт и развивается. Как сообщается, HUAWEI готовит к выходу новый настольный 24-ядерный процессор Kunpeng 920 3211K (архитектура Arm Neoverse N1), который уже сейчас показывает результаты превосходящие флагманский Intel Core i9-9900K.

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Новый процессор поступит в правительственные учреждения вместе с видеокартой AMD Radeon 520, твердотельным накопителем Samsung на 512 Гб и памятью на 8 Гб. Все его части будут прочны впаяны в материнскую плату. Заменить удастся только SSD. ПК построен на базе китайской операционки UOS. Установить туда любую другую ОС будет невозможно. Компьютер получит название Pangu. Известно, что он поставляется с 24-дюймовым монитором с разрешением 1080р. Точных сроков выхода и цен нет. Однако, тот факт, что китайский процессор сможет противостоять Core i9-9900K пусть даже и в многоядерных тестах, очень впечатляет.