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В начале сентября в продажу поступит новый флагман HUAWEI Mate 40, основанный на 5-нм процессоре Kirin 1000. Данный чип разработан силами инженеров китайской компании и изготавливается тайваньским контрактным производителем TSMC. США сделали всё, чтобы замедлить рост HUAWEI. Так, в обозримом будущем этот чип станет последним, который будет производиться TSMC. Некоторые аналитики полагают, что жёсткие санкции положат конец планам китайского производителя. Как оказалось, подготовка к худшему сценарию шла давно.

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Несколько дней назад один из наиболее крупных китайских производителей чипов – SMIC сообщил, что освоение 7-нм техпроцесса полностью завершено. Прямо сейчас идёт строительство производственных линий, которые позволят наладить крупномасштабный выпуск современных процессоров в самое ближайшее время. SMIC не раскрывает плотность размещения транзисторов, так же как не сообщает многие другие важные детали. Если новый китайский техпроцесс окажется не хуже того, что могут предложить другие бренды (TSMC и Samsung), то это позволит HUAWEI не просто остаться на плаву, но и снова вырваться вперёд.

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На данный момент неизвестно, сможет ли новый 7-нм техпроцесс SMIC обойтись без американских технологий. Суть в том, что даже их незначительное наличие способно поставить крест на всём производстве. По утверждениям китайской компании, первые процессоры сойдут с производственных линий уже в 2021 году. Китайцам стоит поторопиться, ведь больше флагманских процессоров им никто не поставит.