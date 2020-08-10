Процессоры Ryzen 5000-й серии – Cezanne получат устаревшую графику Vega и улучшенную архитектуру Zen 3
Новый гибридные процессоры Ryzen 4000-й серии ещё только начали свой путь на компьютеры пользователей. Недавно мы изучали потенциал 8-ядерного Ryzen 7 4700G, который оказался откровенно разочаровывающим и может не оправдать надежд обычных покупателей. Следующее поколение выйдет через год, но уже сейчас известны его некоторые характеристики.
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Ранее уже говорилось, что новые гибридные процессоры Ryzen 5000-й серии будут основаны на архитектуре Zen 3, предполагающей прирост IPC на 15-20%. Это отличная информация, вот только с графическим чипом все не так хорошо, как нам бы хотелось. Судя по последним утечкам, ещё не анонсированные процессоры будут основаны на старом добром GPU Vega. Ясно, что он будет отличаться от того, что мы получили в новых Renoir, однако это уже знакомая архитектура, которая вряд ли способна удивить существенным приростом производительности или повышенной энергоэфективностью.
Количество потоковых процессоров на протестированном инженернике составляло 512, что так же, как и у флагманского Ryzen 9 4900H (1850 против 1750). Что любопытно, он работал на повышенной тактовой частоте +100 МГц. Эксперты полагают, что частоты могут подрасти, ведь до выхода ещё почти год. В любом случае – решение использовать старую архитектуру выглядит разочаровывающе.
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