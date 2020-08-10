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Ещё до выхода нового поколения гибридных процессоров AMD Ryzen 4000-й серии начали появляться утечки об их невероятной производительности. Нам обещали, что они будут не хуже Ryzen 7 3700X, во многих сценариях приближаясь к Intel Core i7-10700К. Спустя какое-то время появились менее оптимистичные сведения, что вызвало опасения относительно реального быстродействия новых чипов.

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Сегодня у нас есть отличная возможность оценить, так ли они хороши, как нам казалось. Никаких Intel Core! Против новенького 8-ядерного Ryzen 7 4700G выйдет старичок Ryzen 7 3700X. Тестирование проведено командой Ютуб-канала Benchmark, которая часто радует нас отличными материалами. Давайте посмотрим на сравнительную таблицу ниже прежде чем делать выводы.

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Дабы не было лишних вопросов отметим, что в качестве видеокарты использовалась флагманская Geforce RTX 2080 Ti, а 16 Гб оперативной памяти работало на тактовой частоте 3600 МГц. Как видите, отставание можно назвать критическим. Процессоры разделяет 30% разрыв. Можно констатировать, что новый гибридный чип Ryzen 7 4700G оказался значительно слабее, чем сообщалось в первых утечках. Он вполне неплохо справляется со своей работой. Мало того, он уже имеет на борту неплохую графическую систему. Однако говорить о нём, как об универсальном процессоре, нельзя. Ryzen 7 4700G отлично подойдёт для построения современной высокопроизводительной системы с упором на процессор. Ждать от него игровых рекордов не приходится.



