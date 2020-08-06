Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HUAWEI выпустила обновление на смартфон 2016 года – десятки телефонов 2018-2020 годов до сих пор не получили прошивку EMUI 10.1

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Миллионы владельцев смартфонов HUAWEI ждут выхода новой прошивки EMUI 10.1. Китайская компания рассылает обновления неспешно, проводя их длительное тестирование прежде чем отправить на смартфоны пользователей. Если судить по регионам, то лучше всего дела обстоят в Китае, где уже несколько десятков девайсов получили прошивку. На втором месте Индия, которая традиционно закупает множество аппаратов HUAWEI. А вот дела в Восточное Европе не очень. Список состоит из 15 девайсов среди которых есть планшеты и телефоны суббренда Honor. 

реклама

На этом фоне китайская компания внезапно выпустила обновление на смартфон четырёхлетней давности. Удивительная ситуация случилась с давно забытым HUAWEI P9. Смартфон вышел на рынок в 2016 году. Последней версией на него была EMUI 8.0, после чего телефон перестал получать даже обновления безопасности. Что же, похоже программисты из HUAWEI сжалились над устаревшими аппаратами, выпустив на них обновление. 

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

К сожалению, это всё та же EMUI 8.0, которая получила файл на 600 Мб, а причина такого огромного размера в том, что смартфон очень давно не получал обновлений безопасности. Теперь HUAWEI P9 имеет самую последнюю версию от июля, в которой был закрыт ряд критических уязвимостей. Дополнительно отмечается, что после обновления появилась функция интеллектуальной зарядки, позволяющая увеличить время работы аккумулятора и его срок жизни. С полным списком изменений можно ознакомиться на изображении ниже. 

реклама

реклама

В этой ситуации удивление вызывает также тот факт, что более продвинутая версия – HUAWEI P9 Plus обновления не получила. 

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
10
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
15
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
32
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
47
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
18
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 47
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 32
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 29
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

22 смартфона Xiaomi можно обновить до стабильной российской версии MIUI 12 – список и ссылки на закачку
3
Выясняем, на что способна GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году – самая быстрая видеокарта 2016 года против Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2070 Super по версии Benchmark
132
16 смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 12 до конца сентября
3
Выход GTA 6 снова откладывается – игру выпустят только через 4 года
6
8 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию прошивки EMUI 10.1 / Magic UI 3.1
8
GTA VI вернет игроков в Vice City 90-x годов
7
OnePlus 8 Pro подешевел на 26 000 рублей – Snapdragon 865, 3K-экран Fluid AMOLED, 120 Гц, стереодинамики, защита от воды и аккумулятор на 4510 мА*ч по лучшей цене на рынке
5
Стали известны новые подробности о видеокартах AMD Radeon следующего поколения – сроки выхода, медленная память GDDR6 и устаревший 7-нм техпроцесс
30
Геймерский 8-ядерный Intel Core i7 9700F подешевел на 90 долларов – самая низкая цена на один из самых оптимальных процессоров на рынке
23
Официальная цена Samsung Galaxy S20 упала на 43 000 рублей – флагман 2020 года стоит почти в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
9
Nofan – всё: одним производителем бесшумных кулеров из Южной Кореи стало меньше
3
World of Tanks получила самое крупное обновление в этом году — с новыми танками, оборудованием и картой
19
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 5950X (Zen 4) может получить до 32 ядер
14
NVIDIA RTX 3080 Ti и RTX 3080 представят 17 сентября, RTX 3070 выйдут в октябре, RTX 3060 в ноябре, RTX 2060 и GTX 1060 подорожают на $20-30
37
GTX 1060 всё ещё самая распространенная – опубликован рейтинг пользовательского железа в Steam
32
Архитектура AMD RDNA 3 допускает использование чиплетов
38
26 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12 от 5 августа 2020 года
4
Более часа геймплея долгожданной PC-версии Horizon Zero Dawn
30
Процессоры AMD Zen3 получили возможность раздельного управления напряжением ядер и увеличили частоты до 4,8 ГГц
27
Обновление Windows 10 KB4559309 замедляет работу системы
4

Популярные статьи

Эффективно снижаем температуры комплектующих ПК, переворачивая материнскую плату на 90 градусов
81
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
39
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
10
Сравнительное тестирование двух ноутбуков - HP ProBook 440 G4 и HP ProBook 455 G3
7

Сейчас обсуждают

Inraz
18:19
Сумасброды. Понимаю. https://www.youtube.com/watch?v=A1Qb4zfurA8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
Inraz
18:18
Нормуль. правда Я, за большие
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
sNQ
18:18
Лучше бы взял корпус Aerocool Playa Slim (на фото моя старая сборка), не пришлось бы ковыряться с установкой вентиляторов и визуально он лучше выглядит. А материнскую плату можно было взять ASUS TUF B...
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
owzod
18:18
поживем увидим. а то - как показала практика. у меня дома) 3900х, 3950х в плавность не умеют в играх как 9900к. а топ вк от красных не умеют в АА. и это в 2560х1440. заметили да? какую дичь несут бло...
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут преодолеть планку в 5 000 МГц – 16-ядерный Ryzen 9 4950X – 4 800 МГц и выше
Kopcheniy
18:17
Приквел приквела, что ли? 3-я часть вроде тоже была про события до первых двух частей.
Релиз Serious Sam 4 отложен до конца сентября
Inraz
18:16
Я, на биткой присел. Чую. 20КК
В GOG снова бесплатно раздают первого «Ведьмака», но надо поторопиться
Inraz
18:15
Торопиться не надо. А пирюшка. https://www.youtube.com/watch?v=A1Qb4zfurA8
В GOG снова бесплатно раздают первого «Ведьмака», но надо поторопиться
Inraz
18:14
И Раша как всегда. Не наша.
6 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
Алексей Белявский
18:13
буду играть с консольными 30 фпс на своей 1650super=) даже больше целых 37 фпс=) а если еще и подразогнать , благо есть куда она топоваяя ROG Strix OC , то она наверно и все целых 40 фпс сможет выжать...
ПК-версия Horizon Zero Dawn имеет серьёзные проблемы с оптимизацией - комфортный геймплей в 1080p@60FPS способна потянуть лишь GTX 1080 Ti
Fess 11fess11
18:11
Караул. Украли коммент про гения) А по делу... А возможно порт - диверсия для ПК. Мол не хотите "эбби" мозгов, играйте на консоле. Ну и вторую часть там берите)
Анимации в 30 fps и «фризы»: авторы Horizon Zero Dawn рассказали, какие проблемы PC-версии постараются решить в ближайшее время
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем