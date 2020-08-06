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Миллионы владельцев смартфонов HUAWEI ждут выхода новой прошивки EMUI 10.1. Китайская компания рассылает обновления неспешно, проводя их длительное тестирование прежде чем отправить на смартфоны пользователей. Если судить по регионам, то лучше всего дела обстоят в Китае, где уже несколько десятков девайсов получили прошивку. На втором месте Индия, которая традиционно закупает множество аппаратов HUAWEI. А вот дела в Восточное Европе не очень. Список состоит из 15 девайсов среди которых есть планшеты и телефоны суббренда Honor.

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На этом фоне китайская компания внезапно выпустила обновление на смартфон четырёхлетней давности. Удивительная ситуация случилась с давно забытым HUAWEI P9. Смартфон вышел на рынок в 2016 году. Последней версией на него была EMUI 8.0, после чего телефон перестал получать даже обновления безопасности. Что же, похоже программисты из HUAWEI сжалились над устаревшими аппаратами, выпустив на них обновление.

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К сожалению, это всё та же EMUI 8.0, которая получила файл на 600 Мб, а причина такого огромного размера в том, что смартфон очень давно не получал обновлений безопасности. Теперь HUAWEI P9 имеет самую последнюю версию от июля, в которой был закрыт ряд критических уязвимостей. Дополнительно отмечается, что после обновления появилась функция интеллектуальной зарядки, позволяющая увеличить время работы аккумулятора и его срок жизни. С полным списком изменений можно ознакомиться на изображении ниже.

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В этой ситуации удивление вызывает также тот факт, что более продвинутая версия – HUAWEI P9 Plus обновления не получила.

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