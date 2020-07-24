Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

9 смартфонов HUAWEI 2019 года получили новую версию EMUI 10.1

[ ] для раздела Блоги
+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В данный момент более пятнадцати смартфонов HUAWEI и Honor находятся в стадии активного бета теста на получение новой прошивки EMUI 10.1 и Magic UI 3.1. По большей части это аппараты последних дух лет, которые имеют внушительные характеристики и существенный запас прочности, позволяющий им ещё долго оставаться актуальными. Определить, какой регион станет следующим, где выйдет стабильная версия обновления, невозможно. География слишком обширна.

реклама

К примеру, 17 июля это бала Польша и Сербия. На несколько дней раньше Румыния. Понять, по какому принципу идёт отбор тех или иных регионов, пока не представляется возможным. Слухи говорили о том, что прошивка начнёт распространяться в Восточное Европе, но внезапно она появилась в Канаде, США и в Великобритании. Давайте разбираться, кто и где сегодня и вчера получил обновление до EMUI 10.1 и Magic UI 3.1.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Давайте изучим список смартфонов, которые активно получают обновления в вышеуказанных регионах. Чаще всего фигурируют аппараты: HUAWEI P30, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Nova 5T, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Nova 6, HUAWEI MatePad Pro. Следом за ними идут устройства более бюджетной линейки: Honor V30, Honor V30 Pro и Honor 20 Lite. Здесь стоит указать, что в Китае и Индии обновлены больше смартфонов. Если вы покупали китайскую версию, то вполне можете рассчитывать на обновление в первых рядах. 

Ниже список этих аппаратов. Он небольшой, поскольку HUAWEI готовится к выходу EMUI 11, которая будет распространяться быстрее, чем текущая версия и охватит более 50-ти аппаратов. 

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 57
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена Google Pixel 3 XL упала на 42 000 рублей – Snapdragon 845, экран Quad HD+, IP68, NFC и стоковая ОС Android
+
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
73
Финальный список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в 2020 году
12
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
66
Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, компактный кинематографический экран, NFC, стереодинамики и профессиональная камера по лучшей цене
7
Дебютный трейлер и свежие подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
82
Началось распространение системы Chrome OS 84
+
Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
15
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 появятся в августе-сентябре — запасы GeForce RTX 20 практически истощены
25
В Epic Games Store стартовала крупная летняя распродажа и бесплатная раздача двух хороших игр
8
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir будут поддерживать ОЗУ DDR4 4000 МГц
8
AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью
43
Гибридные процессоры AMD Cezanne смогут работать в материнских платах на базе чипсетов серий 400 и 500
5
Cougar представила новый игровой стол MARS 120 ARGB
10
Выясняем, стоит ли покупать дорогие процессоры с вторички – флагманы Intel против Ryzen 3000-й серии и Intel Core 9-го и 10-го поколений в тестировании от Gamers Nexus
21
AMD Big Navi будет оснащена 16 Гб VRAM, окончательный дизайн еще не завершен, запуск в 4 квартале 2020 года
28
Корпорация Google объяснила причины выбора процессоров AMD Epyc для своих облачных технологий
9
AMD Big Navi – сроки запуска и обновлённые технические характеристики самой ожидаемой видеокарты 2020 года
4
Почти 15 минут игрового процесса ремейка Mafia
10
Стали известны все основные технические характеристики Samsung Galaxy Note 20 – Exynos 990, до 512 ГБ памяти, 108-Мп камера, Gorilla Glass 7 и экран WQHD
2

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
26
Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
68
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
46
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
84
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
54
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Если не включается компьютер – помоги себе сам. Часть 3
15

Сейчас обсуждают

Aleksei noop
04:23
ряха прям депутаская)))
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
Aleksei noop
04:22
я всегда здесь был и буду. ашот мугенович только все портит, но да ладно неприятность эту я переживу
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
Aleksei noop
04:21
а нахер тебе вообще карта нужна была?
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
Daimler
04:07
Ретроградный Меркурий для Интела так и не прекратился....
Intel снова отложила выпуск процессоров по нормам 7-нм техпроцесса
Morder
03:49
Не влияет. Влияет объем памяти на ядро.
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Morder
03:48
На кой черт для рендера архитектуры 2080Ti? Уж лучше пару 2070 Super взять. Разница в объеме памяти критична только в кривом Fstorm. В Redshift и Octane не критична.
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Aleksei noop
03:39
если у АМД выйдет годная карта под стабильные 60фпс в 1080р, а на чем ты сейчас сидишь, если у тебя даже 60фпс в фхд нет?
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
Aleksei noop
03:38
не совсем так. амд это класс B, а Интел уже класс C и цена выше и начинка в базе по мощнее..
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
Aleksei noop
03:36
запорожец уже и не купишь. разве что гнилой 30+ летней закалки
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
Morder
03:36
Мало
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем