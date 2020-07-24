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В данный момент более пятнадцати смартфонов HUAWEI и Honor находятся в стадии активного бета теста на получение новой прошивки EMUI 10.1 и Magic UI 3.1. По большей части это аппараты последних дух лет, которые имеют внушительные характеристики и существенный запас прочности, позволяющий им ещё долго оставаться актуальными. Определить, какой регион станет следующим, где выйдет стабильная версия обновления, невозможно. География слишком обширна.

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К примеру, 17 июля это бала Польша и Сербия. На несколько дней раньше Румыния. Понять, по какому принципу идёт отбор тех или иных регионов, пока не представляется возможным. Слухи говорили о том, что прошивка начнёт распространяться в Восточное Европе, но внезапно она появилась в Канаде, США и в Великобритании. Давайте разбираться, кто и где сегодня и вчера получил обновление до EMUI 10.1 и Magic UI 3.1.

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Давайте изучим список смартфонов, которые активно получают обновления в вышеуказанных регионах. Чаще всего фигурируют аппараты: HUAWEI P30, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Nova 5T, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Nova 6, HUAWEI MatePad Pro. Следом за ними идут устройства более бюджетной линейки: Honor V30, Honor V30 Pro и Honor 20 Lite. Здесь стоит указать, что в Китае и Индии обновлены больше смартфонов. Если вы покупали китайскую версию, то вполне можете рассчитывать на обновление в первых рядах.

Ниже список этих аппаратов. Он небольшой, поскольку HUAWEI готовится к выходу EMUI 11, которая будет распространяться быстрее, чем текущая версия и охватит более 50-ти аппаратов.