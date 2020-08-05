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Десятое поколение процессоров Intel Core поступило в продажу несколько месяцев назад. За это время стоимость некоторых моделей так и не пришла в норму, оставаясь на завышенном уровне. Это сделало их недоступными большому количеству покупателей, поскольку многие уже выделили на их приобретение немного иные суммы. Всё это соседствует с дорогими материнскими платами. Ведь бюджетные модели на новом сокете пришли на наш рынок гораздо позднее, флагманских.

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Что странно, девятое поколение процессоров так и не подешевело. Они тихо выводятся с рынка, а новые чипы просто реализуются дороже озвученных цен. Именно такая ситуация царит на отечественном рынке. Совсем иначе обстоят дела в США, где Amazon не перестаёт радовать своих клиентов отличными скидками. Так, прямо сейчас можно отхватить новенький 8-ядерный Core i7 9700F со скидкой в 90 долларов.

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Ясно, что нам от этих новостей, как говорится, ни холодно, ни жарко. Ведь наши ритейлеры не планируют снижать цены. С одной стороны – это так, скидки недоступны для жителей России и СНГ. С другой же – мы можем увидеть, сколько будет стоить данная модель, когда Intel, наконец, официально представит девятому поколению долгожданные скидки. Напомним, что перед нами производительный 8-ядерный процессор, способный разгоняться до 4.7 ГГц в режиме буста. Он отлично справляется с современными играми и отличается от обычной модели только отсутствием встроенной графики. Впрочем, для подобного чипа стоит подбирать производительную геймерскую видеокарту, а не надеяться на интегрированный GPU.