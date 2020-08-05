Redmi Note 8 рекордно подешевел – один из наиболее популярных смартфонов Xiaomi по самой низкой цене с начала продаж
В настоящее время в отечественной рознице продаётся множество моделей смартфонов от Xiaomi. Этим летом высокой популярностью пользуется девятое поколение линейки Redmi Note. Что любопытно, новинки почти не имеют преимуществ перед восьмым поколением, однако пользуются уверенным спросом. Скорее всего, здесь всё дело в психологическом факторе, когда последняя цифра в названии решает все. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов работу маркетологов, которые отрабатывают свой хлеб на 100%.
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Между тем отличной покупкой до сих пор является телефон Redmi Note 8. Он сочетает в себе мощный процессор, достаточно для любых задач количество ОЗУ, а также быструю зарядку. Кроме того, китайская компания традиционно устанавливает в аппараты данной линейки качественные экраны с разрешением 1080р, занимающими почти всю переднюю панель. Не менее интересным для любителей фотографировать может оказаться блок камер, представленный 48-Мп объективом, способным делать отличные снимки как днём, так и ночью.
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Ещё недавно версию на 4/128 Гб оперативной памяти продавали за 21 тысячу рублей и больше. Сейчас же на эту популярную модель цены в России стартуют с 13 тысяч. Немного сэкономить можно на Aliexpress, где такой девайс реализуют за 12 тысяч. Очень скоро Xiaomi будет выводить восьмую серию Redmi Note с рынка. Она явно мешает продажам новинок, отъедая у них часть рынка. При этом, прибыли такие телефоны приносят явно меньше, чем серия Redmi Note 9. Поэтому именно сейчас стоит обратить внимание на этот смартфон, ведь очень скоро он просто исчезнет с рынка, как случилось с популярным Mi 9T, который просто перестал производиться.
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