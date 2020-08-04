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За первый квартал 2020 года чистая выручка Activision Blizzard, которая была озвучена представителями компании, составила внушительные 1.79 миллиарда долларов. Даже по меркам крупнейших игровых студий – это очень внушительная сумма. Среди наиболее доходных проектов Blizzard значатся: HearthStone, World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty и многие другие. Казалось бы, сотрудники такой успешной и богатой компании должны получать достойную заработную плату. Сегодня появились скандальные сообщения, которые раскрывают тёмную сторону Blizzard.

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На самом деле в Blizzard не всё так плохо, Бобби Котик получает десятки миллионов долларов в год. Высокопоставленные сотрудники имеют от 100 000 в год и более, зарплаты наиболее ценным кадрам постоянно повышаются. Настоящая идиллия. Вот только стоит присмотреться внимательнее, и идеальный мир рушится. Недавно один из работников компании создал специальную форму, в которой сотрудники могут анонимно делиться суммой, которую им платит Blizzard. Как выяснилось, всё просто ужасно.

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Если раньше некоторые полагали, что те, кто получает минимальную плату, находится в меньшинстве, то теперь стало ясно, что таких работников множество. Повышения зарплаты нет, либо она выросла на 10%. Многие сотрудники жалуются, что с трудом сводят концы с концами. Некоторым не хватает даже на еду и оплату квартиры, а о развлечениях и речи нет. Кто-то просто говорит о выживании.

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Если бы компания переживала трудные времена, если бы руководство также вынуждено было умерить свои аппетиты, то сотрудники бы понимали, что всё может измениться. Вот только здесь всё иначе. Доходы растут только у небольшого круга лиц. Удастся ли сотрудникам Blizzard что-то изменить, неизвестно. Есть большие сомнения, что Котик захочет поделиться с ними лакомым кусочком со своего стола. Это очень напоминает политику Take-Two Interactive, которая отказалась выдавать премии создателям мегахита Borderlands 3, даже после того, как были объявлены рекордные доходы. Вместо этого им просто указали на дверь.