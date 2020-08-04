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Несколько дней назад наши читатели могли ознакомиться с наиболее полной на данный момент информацией о видеокартах GeForce RTX 3000-й серии производства NVIDIA. Изучить его можно по ссылке. Там можно найти несколько ключевых подробностей, которые выглядят крайне реалистично. Совсем иная стратегия у красной команды. Кажется, AMD не спешит раскрывать свои козыри. Информации о легендарном убийце зелёных видеокарт – Big Navi мало. А сейчас появились совсем неутешительные новости.

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От легендарного Big Navi ожидали монструозной конструкции, желательно из двух плат, большого количества потоковых процессоров и много памяти. Последние слухи развенчают ареол самой мощной видеокарты на рынке. Так, потоковых процессоров будет всего 5 120, а памяти стандарта GDDR6 – 12 Гб. Это критически мало, ведь ранее упоминалось 20 и более гигабайт быстрой GDDR6Х, которая способна работать на частотах свыше 20 000 МГц.

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Мало того, сама установленная память получит 384-гигабитную шину, хотя ранее мы слышали о 512-битной. Не всем желаниям суждено исполняться. Серия Radeon RX 6000 может оказаться далеко не такой, как нам бы хотелось. Об этом говорит задержка анонса и перенос выхода новых графических чипов на более поздний срок. Уже известно, что NVIDIA планирует начать продажи новой серии RTX 3000 в первой половине осени. Единственная надежда, которая у нас осталась – это официальные слайды от самой AMD, обещавшей увеличение энергоэффективности архитектуры RDNA 2 на 50%.