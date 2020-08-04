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Возвращаем удобное меню «Пуск» на Windows 10, которое Microsoft так и не решилась добавить – простая инструкция от Windowslatest

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В мае текущего года должно было выйти обновление Windows 10 за номером 2004. Некоторые инсайдеры поговаривали, что оно планировалось на апрель, но карты сложились по-другому. Как потом выяснилось, в мае обновление не вышло, заставив нас ждать до июня. В итоге его снова заблокировали, а потом начали неспешно распространять между случайными компьютерами. 

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Одним из главных нововведений должно было стать обновлённое меню «Пуск». Предполагалось, что Microsoft послушалась к пользователям, начав улучшать одну из главных проблем своей операционной системы. Почему продвинутая версия с визуально приятным обтекаемым дизайном и полупрозрачными плитками была исключена из финальной сборки, неясно. В любом случае меню «Пуск» осталось прежним. Однако, ребята с сайта Windowslatest нашли отличный способ вернут то, что нам обещали. Ниже простая инструкция.

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  • Само главное условие: у вас должна стоять последняя версия операционной системы Windows 10.
  • На всякий случай ещё раз проверьте обновления, загрузив Build 19041.423.
  • Открыть блокнот, вставив в него следующий текст:

  • Сохранить изменения, назвав файл «20H2.reg».
  • Запустить полученный файл.
  • Перезагрузить ОС.
  • Наслаждаться новым меню «Пуск».

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SeTi2019
02:15
"А за сколько я это потом продам? - возникать не должен в принципе" Отличная фраза. тоже не понимаю логики, когда берут себе и сразу думаю, а за сколько можно продать будет.
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MriS
02:13
Чаще не ломается. 5000 серия изначально сломанная и драйверами не могу устранить три основных бага, поэтому карты возвращают. Баги: games stutter, black screen и system hang.
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SeTi2019
01:55
https://overclockers.ru/blog/SeTi/show/29468/peresborka-sistemnogo-bloka-v-pogone-za-tishinoj С тех пор там изменился блок питания, кулер, кое-что еще по мелочи, расположение некоторых элементов
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
SeTi2019
01:43
Смотрю на меню Пуск у себя и не вижу ни одного отличия. В чем изменения то? прозрачность и так была, если вы не на столько глупы чтобы ее включить. А что еще то?
Возвращаем удобное меню «Пуск» на Windows 10, которое Microsoft так и не решилась добавить – простая инструкция от Windowslatest
CyberTrash
01:39
Зачем эта возня, если можно 2 раза ЛКМ ткнуть?
Возвращаем удобное меню «Пуск» на Windows 10, которое Microsoft так и не решилась добавить – простая инструкция от Windowslatest
MriS
01:32
Необязательное обновление KB4568831(Build 19041.423) имеет статус предварительный просмотр, а не финальная сборка.
Возвращаем удобное меню «Пуск» на Windows 10, которое Microsoft так и не решилась добавить – простая инструкция от Windowslatest
immortal3000
01:30
Пуск? Зачем? Нажал win потом пару букв названия приложения и ентер, очень быстро и удобно
Возвращаем удобное меню «Пуск» на Windows 10, которое Microsoft так и не решилась добавить – простая инструкция от Windowslatest
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