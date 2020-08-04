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В мае текущего года должно было выйти обновление Windows 10 за номером 2004. Некоторые инсайдеры поговаривали, что оно планировалось на апрель, но карты сложились по-другому. Как потом выяснилось, в мае обновление не вышло, заставив нас ждать до июня. В итоге его снова заблокировали, а потом начали неспешно распространять между случайными компьютерами.

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Одним из главных нововведений должно было стать обновлённое меню «Пуск». Предполагалось, что Microsoft послушалась к пользователям, начав улучшать одну из главных проблем своей операционной системы. Почему продвинутая версия с визуально приятным обтекаемым дизайном и полупрозрачными плитками была исключена из финальной сборки, неясно. В любом случае меню «Пуск» осталось прежним. Однако, ребята с сайта Windowslatest нашли отличный способ вернут то, что нам обещали. Ниже простая инструкция.

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Само главное условие: у вас должна стоять последняя версия операционной системы Windows 10.

На всякий случай ещё раз проверьте обновления, загрузив Build 19041.423.

Открыть блокнот, вставив в него следующий текст:

Сохранить изменения, назвав файл «20H2.reg».

Запустить полученный файл.

Перезагрузить ОС.

Наслаждаться новым меню «Пуск».

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