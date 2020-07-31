Пользователи проголосовали за PlayStation 5 – 85% геймеров готовы купить игровую приставку от Sony в первые дни продаж
До начала продаж консолей следующего поколения осталось около четырёх месяцев. И Sony, и Microsoft делают всё, чтобы привлечь как можно больше внимания к своим продуктам. Обе компании постоянно рассказывают о новых технологиях, оставляя основную информацию за кадром, что даёт возможность инсайдерам и обычным пользователям пищу для дополнительных фантазий. Одним из последних маркетинговых ходов Sony была презентация супердорогой линейки телевизоров Bravia A9 Master. Японская компания показала модель за 2 000 долларов, назвав её идеальной для консоли следующего поколения – PlayStation 5.
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Одним словом, в ход идут любые средства. Осталось выяснить мнение пользователей, а именно – какую игровую приставку они бы купили прямо сейчас, если бы она поступила в свободную продажу. Специально для этой цели среди жителей Англии был проведён онлайн-опрос. Всего участвовало 3 000 респондентов среди которых около 1800 человек оказались мужского пола.
Как выяснилось, 85% британцев выберут PlayStation 5 и только 15% отдадут предпочтение Xbox Series X. Результаты удручающие. Если судить только по этому опросу, то в следующем поколении Microsoft продаст ещё меньше консолей, чем в текущем, когда разрыв уже превысил 60 миллионов, что составляет более чем двукратное преимущество за консолью от Sony.
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Что до игр, которые больше всего ждут геймеры, то на первом месте оказалась Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt. Посмотреть пятёрку наиболее ожидаемых проектом можно на изображении выше. Эксперты отмечают, что в этой ситуации спасти продажи Xbox Series X может только демпинг. Представители Microsoft уже говорили, что отдавать рынок консолей конкуренту на этот раз не намерены. Ранее появлялась информация, что цифровая версия Xbox Series X может получить ценник в 250 долларов. Захочет ли Sony ввязываться в ценовую игру, большой вопрос.
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