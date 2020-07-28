Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже в конце текущего года состоится выход игровой приставки следующего поколения – PlayStation 5. Sony сделала всё, чтобы привлечь как можно больше внимания к новой консоли. Несколько месяцев подряд весь интернет гадал о дизайне, дорисовывая варианты из слишком уж разыгравшегося воображения. После этого размышляли о реальной необходимости в столь быстром накопителе. Временами появлялись утечки о перегреве, обратной совместимости и многих других особенностях будущего хита. Сложно сказать, сколько людей уже готовы купить себе новую приставку. Судя по тому, что Sony недавно увеличила заказ до 10 миллионов единиц, маркетологи уверены в успехе.

реклама

Нельзя сказать, что нам точно известна цена PlayStation 5. Однако, она в любом случае окажется близкой к 500 долларам. Судя по настроениям, геймеры уже готовы потратить на приобретение консоли такую сумму. И в этот момент актуальным становится проблема достойного телевизора, ведь приставку куда-то нужно подключить. Ясно, что брать модель 1080р несерьёзно. В конце концов PlayStation 5 заявлена в качестве идеального геймерского устройства, способного обеспечить идеальные игровые ощущения в 4К.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Недавно Sony выпустила флагманскую линейку телевизоров Bravia A9 Master. Это дорогие модели, которые начинаются с 55 дюймов. Однако, далеко не всем по карману платить 4 000 евро за подобную технику. Согласитесь, что на этом фоне 1 800 евро выглядит куда более демократичным предложением. По мнению японской компании, новый Bravia KD-48A9 идеально подходит для игровой приставки PlayStation 5. Изучить лучший телевизор для самой ожидаемой консоли года можно здесь. Отметим, что сама Sony рекомендует его к покупке в качестве дополнения к консоли. Кто мы такие, чтобы спорить с японскими экспертами? Добавим лишь, что это OLED-телевизор, который получил цену 1 800 евро и один из самых впечатляющих дисплеев на рынке. Он в буквальном смысле находится на вершине технологического процесса. Продажи начнутся в конце августа.