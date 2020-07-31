Игровая GeForce RTX 3080 оказалась на 35% быстрее GeForce RTX 2080 Ti в Time Spy Extreme – предварительные цены, технические характеристики и сроки начала продаж
Мы уже знаем, что видеокарта следующего поколения – GeForce RTX 3090 окажется на 50% быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti. Эти данные не претендуют на финальную оценку, поскольку, судя по последним новостям, массовое производство графических чипов начнётся только в августе. Это значит, что к этому времени могут измениться не только названия карточек, но и их технические характеристики. Будем надеяться, что это произойдёт в сторону увеличения.
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Сегодня у нас очередная утечка. На этот раз о видеокарте RTX 3080. Как сообщается, эта модель прошла тестирование в Time Spy Extreme, где набрала 8 600 баллов. Это как минимум на 35% быстрее флагманской RTX 2080 Ti, которая набирает там около 6 400 баллов. Одновременно с этим инсайдер представил возможные технические характеристики геймерской карты.
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Предположительно, нас ждёт 10 Гб быстрой памяти GRRD6Х, работающей на тактовой частоте 21 000 МГц, 320-битный интерфейс и 4 352 ядра CUDA. Эксперты предполагают, что цены на менее производительные –RTX 3070 (Super) установится на уровне 500 долларов. Это значит, но RTX 3080 окажется на том же уровне, что и текущее поколение – GeForce RTX 2080. Если судить по полученной ранее информации, то NVIDIA начнёт продажи этой и некоторых других видеокарт уже в начале осени. Предположительно, это произойдёт в сентябре, что будет гораздо раньше, чем AMD покажет свою Big Navi.
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