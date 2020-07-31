Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Мы уже знаем, что видеокарта следующего поколения – GeForce RTX 3090 окажется на 50% быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti. Эти данные не претендуют на финальную оценку, поскольку, судя по последним новостям, массовое производство графических чипов начнётся только в августе. Это значит, что к этому времени могут измениться не только названия карточек, но и их технические характеристики. Будем надеяться, что это произойдёт в сторону увеличения.

реклама

Сегодня у нас очередная утечка. На этот раз о видеокарте RTX 3080. Как сообщается, эта модель прошла тестирование в Time Spy Extreme, где набрала 8 600 баллов. Это как минимум на 35% быстрее флагманской RTX 2080 Ti, которая набирает там около 6 400 баллов. Одновременно с этим инсайдер представил возможные технические характеристики геймерской карты.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

реклама

Предположительно, нас ждёт 10 Гб быстрой памяти GRRD6Х, работающей на тактовой частоте 21 000 МГц, 320-битный интерфейс и 4 352 ядра CUDA. Эксперты предполагают, что цены на менее производительные –RTX 3070 (Super) установится на уровне 500 долларов. Это значит, но RTX 3080 окажется на том же уровне, что и текущее поколение – GeForce RTX 2080. Если судить по полученной ранее информации, то NVIDIA начнёт продажи этой и некоторых других видеокарт уже в начале осени. Предположительно, это произойдёт в сентябре, что будет гораздо раньше, чем AMD покажет свою Big Navi.