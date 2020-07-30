Лучший сренденбюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 9 подешевел на 9 000 рублей – быстрая зарядка, мощный процессор и камера 48 Мп по самой низкой цене этого лета
Xiaomi Redmi Note 9 стал настоящим прорывом этого года. уже на старте он получил цену на уровне предыдущих моделей, обходя их как по производительности, так и по некоторым другим показателям. Например, уже в базовой версии этого смартфона есть популярный протокол NFC, который фактически стал стандартом бесконтактных оплат за товары и услуги по всему миру. Не менее интересно смотрится и аккумулятор на 5000 мАч, превосходящий модели 8-й серии на 25%. Некоторые пользователи негативно отреагировали на процессор Mediatek Helio G85, однако, согласно независимым тестам, он имеет отличную энергоэффективность и производительность, выше чем у Snapdragon 665.
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В настоящее время крупные ритейлеры в России реализуют данный аппарат за 16 990 рублей. Это официальная цена, которая делает смартфон неинтересным для широкого круга покупателей. Однако, некоторые продавцы уже реализую его за 12 и менее тысяч. Скидка неплохая, но она меркнет перед возможностями, которые открываются тем, кто обратит внимание на этот телефон на площадке Aliexpress.
Здесь он, как и в России ещё недавно продавался за 19 тысяч. Сейчас же новинка этого года подешевела до 10 651 рубля. Но это ещё не всё. Есть официальная скидка в 1 000 рублей, которая позволяет дополнительно сэкономить. В итоге финальный выигрыш равняется почти половине стоимости.
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Что любопытно, вы получите не только быстрый и современный девайс. Прямо сейчас на него начала выходить новая версия прошивки MIUI 12 на Android 10, что пока доступно ограниченному количеству аппаратов китайской компании.
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P.S. Окончательная скидка считается от рекомендованной цены на старте продаж.
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