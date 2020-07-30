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Xiaomi сообщила, когда смартфоны серии Redmi Note 9 (Note 9S и Note 9 Pro) получат прошивку MIUI 12 на Android 10

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Этой весной на смену восьмому поколению линейки Redmi Note пришло поколение девятое. Если смотреть поверхностно, то смартфоны практически не получили никаких изменений. Однако, детали, как это часто бывает, скрыты глубоко внутри. Каждый аппарат будет интересен не столько из-за своих технических характеристик, но и по причине правильно выстроенной ценовой политики. К слову, именно она обеспечивает отличные продажи всей линейке уже много лет.

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Итак, девятое поколение в наших широтах представлено следующими смартфонами:

  • Redmi Note 9 – наиболее бюджетный вариант. Имеет на борту процессор Mediatek Helio G85, неплохой дисплей и камеру на 48 Мп. Также ему досталась быстрая зарядка на 18 Вт и аккумулятор на 5000 мАч. 
  • Redmi Note 9S – глобальная версия с процессором Qualcomm Snapdragon 720G. Телефон также получил чуть больший размер экрана и стеклянный корпус в отличие от пластика, доставшегося недорогой модели. 
  • Redmi Note 9 Pro – здесь всё так же как в предыдущей версии за исключением камеры, которая получила 64 Мп модуль. Вместо зарядки на 18 Вт мы имеем уже 30 Вт. Всё остальное без изменений. 
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Поскольку смартфоны принадлежат к одной из наиболее новых линеек, казалось, что они должны были получить прошивку MIUI 12 в числе первых. Однако, этого не случилось. В конце концов вчера вечером стала известна судьба обновлений для всей линейки Redmi Note девятого поколения. 

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Так, Redmi Note 9 вчера начал получать глобальную версию. Случилось это после недели тестирования в Китае. Производитель просит владельцев набраться терпения, поскольку идёт спокойная рассылка. Со временем она будет набирать темпы, позволяя всё большему количеству аппаратов получить MIUI 12. Что до Redmi Note 9 Pro, то ждать прошивку раньше августа не стоит. Судя по всему, владельцы Redmi Note 9S получат обновления вместе с Redmi Note 9 Pro, поскольку о данном аппарате вообще нигде не упоминается, а значит он идёт как единая платформа. Отметим, что для двух последних смартфонов нет даже закрытого бета-тестирования. Ждать придётся долго. 

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