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Steam нашла способ лишить геймеров возможности покупать недорогие игры со скидками через VPN

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Не секрет, что цифровой магазин Steam доступен в десятках странах и регионах. Специально для этой цели был набран огромный штат сотрудников, которые анализируют рынок, корректируя финальную цену игр для той или иной страны. Очень часто случается такая ситуация, когда новенький хит продаж в Европе стоит 40 долларов, а в США 30 или дешевле. Реже – наоборот, когда низкие цены выставляются в России. В такие моменты у геймеров появляется желание сэкономить. 

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Вариант очень простой. Нужно включить VPN, продолжая делать покупки, как будто вы находитесь на территории выбранной вами страны. Это значит, что, зайдя в Steam через Конго или Танзанию, можно получить неплохие скидки. К сожалению, подобная практика строго-настрого запрещена пользовательским соглашением, которое все мы принимали при регистрации. Ранее Steam уже неоднократно пытался пресекать подобное явление. Сейчас же магазинчик дядюшки Гейба нашёл отличный способ прекратить невыгодную для него практику. 

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Начиная с сегодняшнего дня всё изменится. На самом деле не всё так страшно. Никто вас не забанит и не отберёт аккаунт. Вот только для покупки игры нужно иметь на счету местную валюту. Предположим, вы узнали, что для жителей Турции желаемая игра стоит в два раза дешевле. Что же, платить придётся турецкой лирой. Пока неясно, насколько это препятствие остановит миллионы любителей дешёвых игр. 

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