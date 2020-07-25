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Видеокарта Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi может оказаться в 3 раза быстрее Radeon RX 5700 ХТ, составив достойную конкуренцию GeForce RTX 3080 Ti

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В последнее время стало появляться всё меньше слухов о новых видеокартах AMD. Из последних новостей можно назвать попытку красных спрятать названия нескольких моделей под видом рыб. Звучит странно, но это так. Предполагается, что знаменитая Big Navi – это цихлида, а несколько менее производительных карт, основанных на кристалле Navi 23 – камбала. Как обычная цихлида будет конкурировать с настоящим монстром – GeForce RTX 3080 Ti, неизвестно. Будем надеяться, что поговорка: «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт», не сработает.

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Отметим, что текущая новость скорее основана на аналитических данных, подкреплённых математикой и выводами из того, как увеличивалась производительность видеокарт в соответствие с приростом тактовых частот, ростом площади кристалла и другими показателями. Определимся заранее: видеокарту Big Navi ранее в некоторых утечках связывали с Radeon RX 6900 ХТ. Именно поэтому мы продолжим использовать это название для флагманской модели. 

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Итак, вывод о возможной производительности видеокарты Radeon RX 6900 ХТ эксперты предлагают делать на основе закона Мура, а также того, что мы знаем об игровой приставке PlayStation 5. В ходе сложных подсчётов выяснилось, что RX 6900 ХТ может оказаться до трёх раз быстрее Radeon RX 5700 ХТ. Здесь стоит учитывать, что только одно лишь количество CU у PlayStation 5 на 80% больше, чем у RX 5700 ХТ. При этом тактовая частота доходит до 2 230 МГц, что также значительно выше, чем у текущего флагмана AMD. Нельзя не упомянуть, что игровая приставка имеет жёсткие ограничения TDP. Это в значительной степени уменьшает потенциал архитектуры RDNA 2, которая в настольном сегменте продемонстрирует ещё более впечатляющие тактовые частоты. 

В конце упоминается о размере кристалла, который окажется как минимум в 2 раза больше, чем у RX 5700 XT (500 мм2 против 255 мм2). Учитывая архитектурные улучшения — это действительно может увеличить производительность до трёх раз. 

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