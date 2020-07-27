Наблюдается резкое повышение системных требований к играм – NVIDIA GeForce RTX 2080 для нового квеста The Medium в 30fps@4К
Судя по тому, что в последнее время происходит с играми на компьютерах, разработчики окончательно и бесповоротно забыли о существовании оптимизации. Игр ААА-уровня, способных работать в разрешении 4К на максимальных настройках графики на флагманской видеокарте GeForce RTX 2080 Ti, можно пересчитать на пальцах одной руки. Грядёт новое поколение игровых приставок. Незадачливые программисты получат в руки в несколько раз более мощную платформу, которая даст им возможность как следует разгуляться.
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Осенью выйдет довольно любопытная игра – The Medium. Пока это тёмная лошадка, но выглядит она действительно впечатляюще. На самом деле игры подобного жанра никогда не отличались требовательностью к железу. Судя по всему, нас ждут перемены. Так, сегодня появились официальные системные характеристики рекомендованного ПК для нового проекта. И они явно не отличаются сдержанностью.
Минимальные системные требования довольно демократичны. Вам потребуется видеокарта GeForce GTX 1060 6 Гб или аналог от Radeon с 4 Гб памяти. А вот с рекомендованными требования возникла заминка. На первый взгляд – всё нормально. Для разрешения 1080p указана карта GeForce GTX 1660 Ti или Radeon RX Vega 56. Для разрешения GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT. Общую картину портит примечание, что для включения трассировки лучей на максималках вам нужно обзавестись GeForce RTX 2080. Что же, если уже для квеста нужна столь мощная видеокарта, то что будет с шутерами? Дополнительно стоит учитывать, что это только рекомендованные требования для 30fps@4К. Но нигде нет информации о настройках графики. Любопытно, разработчики знают о том, что многие геймеры предпочитают лицезреть картинку хотя бы в 60 fps?
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