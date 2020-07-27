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Игровые приставки текущего поколения вышли в 2013 году. Несмотря на столь почтенный возраст, именно они задают тон всей игровой индустрии, поскольку под их мощности делаются все современные игры. И Xbox One и PlayStation 4 построены на базе процессора AMD Jaguar. Сам по себе он настолько слаб, что говорить о его производительности сейчас несерьёзно. По большей части он просто обслуживает нужны мощного, по тем временам, GPU.

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Так, Xbox One имеет 1.3 TFLOP, а PlayStation 4 – 1.84 TFLOP. Обе компании выпусти более продвинутые версии своих игровых приставок, но и они ненамного мощнее оригинала. Совсем недавно вышло новое поколения настольных гибридных процессоров Ryzen 4000-й серии, под кодовым названием Renoir. Эксперты подсчитали, на что способна архитектура Zen 2 и улучшенная графика Vega. Итак, флагманский 8-ядерный Ryzen 7 PRO 4750G может похвастать производительностью CPU в 1.1 TFLOP, при пиковой мощности GPU в 2.15 TFLOP. Вместе это 3.25 TFLOP. Что любопытно, если сложить производительность обеих игровых приставок текущего поколения, то они могут выдать около 3.2 TFLOP вместе с процессорами.

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Microsoft и Sony имеют разный подход к ценообразованию для своих консолей. Временами обе компании устраивают акции. В среднем, младшие версии игровых приставок стоят около 300 долларов. При этом, Ryzen 7 PRO 4750G стартует с отметки 299 долларов. Хотя, одним лишь флагманом линейка не ограничивается, ведь даже Ryzen PRO 4650G имеет 2.5 TFLOP за цену всего 209 долларов, а бюджетный Ryzen 3 PRO 4350G всего за 149 долларов способен предложить внушительные 1.9 TFLOP, обходя по этому показателю любую из существующих игровых приставок. Больше информации в первоисточнике.