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Уже пять лет игровое сообщество не может забыть об игре Ведьмак 3. Тысячи экспертов и десятки миллионов обычных геймеров полагают, что это одна из лучших РПГ десятилетия. На волне успеха польская студия CD Projekt RED анонсировала масштабный эксперимент, который воплотился в амбициозную игру Cyberpunk 2077. Уверены, что напоминать нашим читателям об этом проекте не стоит. Вы и без нас всё прекрасно знаете.

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Судя по всему, есть такие геймеры, которые готовы терпеливо ждать релиза, а есть и те, кто уже устал. Именно ко второй категории принадлежит энтузиаст, который превратил свой системный блок в настоящий шедевр. Весь процесс заснят на видео. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Оно также представлено в виде анимационного файла чуть ниже.

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Системный блок получил название Powercore. Он был создан известным польским энтузиастом Staszek «Tips» Wiertelak. Что любопытно, он использовал довольно старый процессор Intel Core 6-го поколения, вместе с материнской платой производства MSI. Благодаря тому, что она выполнена в форм-факторе mini-ITX, удалось всё это запихнут в тесный цилиндрический корпус. Венцом творения стала видеокарта GeForce RTX 2080 Ti CyberPunk 2077 Edition, которая была выпущена NVIDIA ограниченным тиражом и вызвала настоящий ажиотаж среди поклонников подобной продукции.

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Если вам этого показалось мало, вот несколько фанатских рендеров, несуществующих корпусов в стиле Cyberpunk 2077. Некоторые из них выглядят очень неплохо. Вы ведь не отказались бы от такого?