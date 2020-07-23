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Начиная с мая текущего года идёт медленная рассылка прошивки MIUI 12 на смартфоны Xiaomi. Процесс движется медленно. Первые несколько месяцев китайская компания столкнулась с проблемами, вызванными коронавирусом. Это в значительной степени замедлило не только рассылку новых версий обновления, но и повлияло на их создание независимыми командами разработчиков. В итоге только несколько дней назад вышла стабильная глобальная MIUI 12 на телефоны первой волны.

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Ещё в апреле было сказано, что обновление получат десятки смартфонов. Позднее было озвучено число в более чем 30 устройств, но точных данных на этот счёт всё не было. Наконец, мы имеем доступ к официальному списку, который состоит из 50 телефонов, способных претендовать на получение новой прошивки. Список действительно огромный. Если ранее мы видели только аппараты 2019 и 2020-х годов, то теперь там засветились и популярные смартфоны 2019 года.

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Например, Redmi 6 и его вариации: бюджетный Redmi 6А и получивший улучшенные характеристики Redmi 6 Pro. Приятным сюрпризом для владельцев недорогих телефонов будет выход MIUI 12 на следующие недорогие устройства: Redmi 7А и Redmi 7. Стоит отметить, что уже мало кто верил в то, что они получат новую прошивку. Также удивительно найти в списке Redmi Note 5, поскольку прошло целых четыре поколения, и о смартфоне мало кто помнит.

Избирательным является подход к обновлению шестой серии. Так, Redmi Note 6 Pro получит MIUI 12, а его обычная версия Redmi Note 6 не получит. Точно такая же ситуация и с моделью Redmi Note 7, продвинутая версия которой с приставкой «Pro» пока находится за бортом. Всем владельцам данных аппаратов стоит надеяться, что список не полный. Хотя, учитывая, что в нём уже 50 позиций, в это сложно поверить. Отметим, что в таблице можно увидеть ориентировочное время, когда на те или иные смартфоны выйдет прошивка. Информация не конечная и может немного сдвинуться на осень.

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