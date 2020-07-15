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Существуют люди, которым нравится в свободное время изучать новые драйверы на предмет появления в них намёков на скорый выход тех или иных продуктов. Кроме того, анализируя драйвера можно узнать некоторые технические характеристики задолго до официального анонса. Компании пытаются бороться с подобными утечками. Часто это делается при помощи запутанных кодов. Иногда на помощь приходит творческий подход.

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Сообщается, что следующее семейство видеокарт Radeon RX 6000-й серии получит кодовые названия в честь рыб. Так, флагманский графический чип Navi 21 скрывается под наименованием Cichlid – цихлиды. Это целое семейство лучепёрых рыб. Теперь же сообщается, что GPU Navi 22 фигурирует в коде под именем Flounder или обычная камбала.

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Новый пакет драйверов не позволяет оценить производительность и технические характеристики будущих видеокарт. Известно, что это будет несколько моделей. Самое любопытное, что AMD не стала использовать занудные коды, обратив внимание на царство рыб. Какие ещё нас ждут сюрпризы. Может быть вместо Биг Нави мы увидим кита или акулу, или другого доисторического обитателя морей и океанов.

Напомним, анонс видеокарт нового поколения ожидается в августе. Точных дат, как и уверенности в том, что премьера не будет перенесена на лето, нет.