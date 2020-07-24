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Стало известно, когда Pocophone F1, Redmi Note 8 Pro и многие другие популярные смартфоны Xiaomi 2018-2019-х годов получат прошивку MIUI 12

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В последнее время Xiaomi радует владельцев собственной продукции регулярным выпуском прошивок для многих моделей телефонов. На этой неделе мы смогли ознакомиться со списком смартфонов, которые получат MIUI 12 уже на этой неделе. Это 12 популярных аппаратов, которым светит китайская версия прошивки. Однако, уже в августе они будут обновлены и в других регионах. После этого вышел полуофициальный список, в котором содержится 50 телефонов, которые могут претендовать на прошивку в 2020 году. Мало того, постоянно появляется информация, что те или иные аппараты обновились в Индии, Канаде и Европпе. На очереди Россия и другие восточноевропейские страны. 

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Как стало известно, есть несколько телефонов, которые на этой неделе получили прошивку в первых рядах. В первую очередь это суперпопулярный Redmi Note 8 Pro, ставший хитом продаж по всему миру. Он имеет чрезвычайно сбалансированные характеристики и довольно низкий ценник как для устройств со столь мощным процессором и продвинутой камерой. Отметим, что прошивка массово распространяется только в Китае, но все остальные регионы на очереди.

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Сегодня ещё один популярных телефон начал обновляться до MIUI 12. Это Mi 9 SE, получивший компактный корпус и впечатляющие характеристики. Прошивка пока также китайская, следом за которой обещают выход европейской версии обновления. Пожалуй, наиболее долгожданным в списке является Pocophone F1. Этот смартфон одно время расходился как горячие пирожки, мало того, он часто фигурировал в распродажах и скидочных акциях, где проворные любители китайской продукции могли купить его гораздо ниже 300 долларов. 

Как сообщается, китайская версия прошивки для этого аппарата уже готова. Её распространение начнётся уже на этой неделе, а до конца июля планируется выпустить его европейскую и глобальные версии. Изучить список 50-ти смартфонов можно по ссылке

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