12 недорогих популярных смартфонов Xiaomi 2019 года получат стабильную версию MIUI 12 на этой неделе
Несколько дней назад Xiaomi опубликовала дорожную карту, согласно которой не менее 22 смартфонов получат MIUI 12 до конца августа. Точных сроков не называлось, как не была известна и очерёдность. При этом, памятуя проблемы с рассылкой прошивки для первой волны телефонов, казалось, что сроки могут переместиться на осень. Что же, сегодня появились сведения, согласно которым 12 аппаратов китайской компании могут рассчитывать на новую прошивку до конца июля.
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Что любопытно, большую часть из этих смартфонов составляют недорогие аппараты, не принадлежащие к флагманским линейкам. Например, Redmi Note 7, который стал первым бюджетным телефоном, получившим 48 Мп камеру, а также его более продвинутая версия Redmi Note 7 Pro, известная улучшенным процессором и быстрой зарядкой.
Приятный сюрприз ждёт и владельцев популярного Redmi Note 8 Pro, который благодаря постоянным скидкам можно купить гораздо дешевле, чем он стоил на страте. Фактически, это один из самых популярных телефонов лета 2020 года в России. В списке есть и популярные флагманские модели: Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi Mix 2S. Обе пользовались повышенным спросом, при этом вторая спустя полгода после начала продаж существенно опустилась в цене, что позволило ей ненадолго занять одно из первых мест в чарте продаж.
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Уже до конца этой недели (скорее всего в пятницу) начнётся развёртывание прошивки в Китае. Если всё пойдёт согласно плану, то уже к концу июля европейским пользователям можно надеяться на своевременную рассылку MIUI 12. Полный список двенадцати смартфонов можно увидеть выше.
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