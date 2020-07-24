Большая распродажа в Epic Games Store – скидки на лучшие игры 2019 года до 85% – Assassin's Creed Odyssey, Control, Borderlands 3 и многие другие
Магазинчик Epic Games Store не просто ворвался в цифровую коммерцию, а за небольшой промежуток времени стал там вторым по величине игроком. Постоянные раздачи бесплатных игр сделали своё дело. Миллионы любителей скидок завели аккаунты на цифровой платформе, невольно попав под маховик маркетинговой машины. Кажется, Epic Games уже не остановить. Компания выкупила студию Psyonix, лишив возможности Steam продавать одну из самых популярных игр – Rocket League.
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Кто бы не вышел их этой истории победителем, некоторые аналитики утверждают, что больше всего пользы извлечёт рядовой геймер. Всё дело в том, что магазинам приходится ужесточать конкуренцию. С этой целью они всё чаще проводят распродажи с огромными скидками. На этот раз отличился Epic Games Store, организовавший распродажу со скидками до 85%.
К сожалению, многие хитовые проекты получили небольшую скидку. Например, Red Dead Redemption 2 – 20%; Saints Row The Third Remastered – 25%; MechWarrior 5: Mercenaries – 30%. Однако есть и такие, кто получил внушительную скидку. Например, Control – 50%; Borderlands 3 – 50%; Assassin's Creed Odyssey – 67%; Assassin's Creed Origins – 80%, а также все серия Far Cry со скидками от 75 до 85%.
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Доступных игр действительно много. Мало того, большая часть представляет собой популярные проекты, которые до сих пор пользуются высоким спросом и отлично продаются. Больше информации читайте на официальной странице распродажи.
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