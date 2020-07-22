Epic Games купила одну из самых популярных игр Steam с 60 миллионами проданных копий и намерена сделать её бесплатным эксклюзивом в своём магазине
Epic Games ведёт агрессивную борьбу за место под солнцем. Бесплатные раздачи популярных проектов лишь вершина айсберга, поскольку главное оружие нового цифрового магазина – это эксклюзивы. Никто не ожидал, что множество интересных игр вдруг исчезнут из списков Steam. Мало того, такая же судьба ждёт новые ожидаемые проекты, которые и вовсе оказались за бортом магазинчика дядюшки Гейба. Никто не сообщает об условиях сделок, так же как мы не знаем, насколько влияет на конечные продажи отказ от всех цифровых площадок в пользу Epic Games Store. Ясно одно – это далеко не конец истории.
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Год назад Epic Games купила студию Psyonix, которая известна своей хитовой Rocket League. Уже тогда поползли нехорошие слухи. Сегодня же стало окончательно ясно, игра уходит из Steam окончательно и бесповоротно. Уже скоро Rocket League обоснуется в Epic Games Store, где будет бесплатной, по крайней мере, какое-то время. Что любопытно, всем, кто уже купил эту игру в Epic Games Store, выдадут ощутимую компенсацию. Так, они получат все платные дополнения, множество улучшений и предметов.
Отметим, Rocket League уже долгое время входит в число самых популярных игр в Steam. Она твёрдо держится в пятёрке лидеров. В 2019 году было зафиксировано около 60 миллионов аккаунтов с огромным ежедневным онлайном. Epic Games сообщает, что те, кто купил Rocket League в Steam, смогут и дальше в неё играть. Им также не закроют доступ к покупке предметов и дополнений. А вот саму игру приобрести будет невозможно.
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