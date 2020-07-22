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Вчера состоялась презентация гибридных настольных процессоров AMD Renoir. Известно, что самый быстрый 8-ядерный Ryzen 7 Pro 4750G способен составить достойную конкуренцию игровым процессорам Intel Core 10-го поколения. Главная проблема пока состоит в том, что данные чипы первое время будут доступны только ОЕМ-партнёрам, и только после насыщения рынка попадут в свободный доступ.

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Когда бы не случилось это событие, новые процессоры будут способны действительно удивлять своим высоким потенциалом, а именно способностью работать с оперативной памятью на тактовой частоте 4000 МГц. Стоит учитывать, что настольные производительные решения AMD Ryzen 3000-й серии способны поддерживать DDR4-3600 МГц без ухудшения показателей задержки. В то же время для новых Renoir тактовая частота ОЗУ установлена на 4000 МГц (при соотношении 1:1 Infinity Fabric 2000 МГц).

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Сама AMD не упоминала об этом в ходе презентации, а данные появились уже после официального анонса. Эксперты полагают, что следующее поколение настольных процессоров Ryzen 4000-й серии Vermeer, построенных на архитектуре Zen 3 также получит доступ к повышенным тактовым частотам памяти. И это ещё одно подтверждение, что новые чипы будут действительно очень впечатляющие, как об этом вчера и говорил Рик Бергман, являющийся исполнительным вице-президентам по вычислительной технике и графике AMD.