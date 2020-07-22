Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir будут поддерживать ОЗУ DDR4 4000 МГц

[ ] для раздела Блоги
2
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вчера состоялась презентация гибридных настольных процессоров AMD Renoir. Известно, что самый быстрый 8-ядерный Ryzen 7 Pro 4750G способен составить достойную конкуренцию игровым процессорам Intel Core 10-го поколения. Главная проблема пока состоит в том, что данные чипы первое время будут доступны только ОЕМ-партнёрам, и только после насыщения рынка попадут в свободный доступ. 

реклама

Когда бы не случилось это событие, новые процессоры будут способны действительно удивлять своим высоким потенциалом, а именно способностью работать с оперативной памятью на тактовой частоте 4000 МГц. Стоит учитывать, что настольные производительные решения AMD Ryzen 3000-й серии способны поддерживать DDR4-3600 МГц без ухудшения показателей задержки. В то же время для новых Renoir тактовая частота ОЗУ установлена на 4000 МГц (при соотношении 1:1 Infinity Fabric 2000 МГц). 

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Сама AMD не упоминала об этом в ходе презентации, а данные появились уже после официального анонса. Эксперты полагают, что следующее поколение настольных процессоров Ryzen 4000-й серии Vermeer, построенных на архитектуре Zen 3 также получит доступ к повышенным тактовым частотам памяти. И это ещё одно подтверждение, что новые чипы будут действительно очень впечатляющие, как об этом вчера и говорил Рик Бергман, являющийся исполнительным вице-президентам по вычислительной технике и графике AMD. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
89

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 56
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Более 60 устройств Huawei вместе с EMUI 11 получат технологию распределенного использования
4
Самый мощный флагман 2019 года – HUAWEI Mate 30 Pro официально подешевел на 27 000 рублей – производительный процессор, продвинутые камеры, быстрая зарядка и многое другое
1
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат прошивку MIUI 12 на втором этапе обновления
16
Epic Games купила одну из самых популярных игр Steam с 60 миллионами проданных копий и намерена сделать её бесплатным эксклюзивом в своём магазине
9
Выбор лучшего SSD лета 2020 года для игрового компьютера – оптимальные решения для любого кошелька по версии экспертов Рcgamesn
15
Официальные изображения Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 и Galaxy Note 20 Ultra попали в сеть
1
Вышла стабильная российская прошивка MIUI 12 на 21 смартфон Xiaomi – список и ссылки на закачку от 21 июля
9
Флагманская видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 может оказаться на 195-225 % производительнее Radeon RX 5700 XT
61
AMD Ryzen 7 4700G до 5,0 ГГц по всем 8 ядрам c ОЗУ DDR4-5400
46
Согласно утечкам AMD RDNA2 получит превосходство над графическими процессорами Nvidia Ampere
74
NVIDIA GeForce RTX 3080 предположительно на 20% быстрее, чем GeForce RTX 2080 Ti
66
Процессоры AMD Renoir официально представлены в Японии — объявлена дата начала продаж и стоимость
25
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную глобальную прошивку MIUI 11 на операционной системе Android 10
3
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti
28
AMD заявила о превосходстве Radeon над NVIDIA
52
iPhone 11 рекордно подешевел – самый популярный смартфон 2020 года с Apple A13 Bionic, защитой IP68, экраном Liquid Retina и Face ID по лучшей цене
6
Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
9
MSI представила новую линейку видеокарт серии Radeon RX 5600 XT, которая может получить очень заманчивый ценник
13
Хакерская группировка PARADOX взломала ещё одну популярную ААА-игру с интегрированной защитой Denuvo
13
AMD официально анонсировала процессоры Renoir для настольных ПК
10

Популярные статьи

JEDEC опубликовала стандарт памяти DDR5, анализируем, сколько времени будет актуальна DDR4. Вспоминаем, как DDR4 вытесняла DDR3
69
GTA 6 выйдет не раньше 2023 года - разбираем проблемы Rockstar
8
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
120
Sega Mega Drive – 16-битный хит
46
Сравнение GTX 750 Ti c GTX 750 — на ступеньку выше
33
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
17
Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)
55
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
20

Сейчас обсуждают

Zmey1945
14:43
Наоборот, ты полностью подтвердил мои слова, о твоём нищебродстве и твоей никчёмности. На азоте дёрнуть 9900к до 6,6 любой нищий пионер, вроде тебя сможет. Зы: С твоей нищей карты поугарал) Вот тебе...
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
Дима Голков
14:40
Давно пора развивать новые точки роста экономик. Там безработных как грязи.
Apple хочет сконцентрировать производство iPhone на территории Индии
00000
14:40
Наблюдает..............
Кооперативные миссии в Overwatch 2 будут гораздо масштабнее и насыщеннее, чем в первой части
Дима Голков
14:39
(громко негодует с использованием ненормативной лексики на китайском языке)
Apple хочет сконцентрировать производство iPhone на территории Индии
AndreZ
14:39
А причем тут два года назад. Это как раз сегодняшняя игра. В 4к разница 22%)) 60 vs 77 fps
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее текущего флагмана RTX 2080 Ti
Ирина Разводова
14:37
Да так и есть, думала у меня с телефоном что то. Камера вообще не со мной. Телефон живет своей жизнью 😬😬😬😬😬
Владельцы Huawei Honor 10 получили долгожданное обновление до EMUI 10
Egor Ka
14:37
ну уж точно лучше чем из тебя блогер))
Компьютер для Супермена – разбираем сборку ПК от Генри Кавилла
GrozaX
14:34
Это да, кс же ещё жива)))
Кооперативные миссии в Overwatch 2 будут гораздо масштабнее и насыщеннее, чем в первой части
Алексей Гавриленко
14:34
Ни в одном тесте про игрв не видел, чтобы топый интел всрал амд, как правило разница в 2-3 кадра в пользу интел была абсолютно всегда. Мне после этого даже как-то обидно стало за амд, они так сильно с...
Согласно утечкам AMD RDNA2 получит превосходство над графическими процессорами Nvidia Ampere
pavel80
14:33
А у нас олигархи удаваться.
Один из основателей NVIDIA подарил родному университету $25 млн на суперкомпьютер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем